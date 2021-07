Wat kan er nu nog misgaan? Tadej Pogacar toont opnieuw wie de baas is: “Als ik heel diep ga, lijkt het alsof ik lach”

Tour de FranceVoor wie er nog aan twijfelde: Tadej Pogacar is de beste man in deze Tour de France . Is dat hetzelfde als zeggen dat Pogacar zondag op de Champs Elysées zichzelf opvolgt als eindwinnaar in de Tour? Daar komt het wel op neer. Wanneer je zoals Pogacar al elf dagen leider bent en zoals vandaag ook de koninginnenrit wint in de Tour, wat kan er dan nog misgaan?

Het is natuurlijk nog geen jaar geleden dat Primoz Roglic op weg leek naar de eindzege in de Tour de France, nadat hij in de koninginnenrit met aankomst op de Col de la Loze nog wat verder uit liep op zijn belangrijkste concurrent. Zijn voorsprong op Tadej Pogacar was nog altijd minder dan een minuut. Maar die zou Roglic in de slottijdrit op La Planche des Belles Filles niet meer kwijtspelen, toch? Ja, dus. Pogacar won die tijdrit. Roglic verloor bijna twee minuten. En in Parijs stond niet Primoz Roglic, maar Tadej Pogacar in de gele trui.

Er kan in deze Tour dus nog veel misgaan. Morgen is er weer een zware dag in de Pyreneeën en zaterdag is er opnieuw een tijdrit. Misschien doet de verbazende Jonas Vingegaard op Luz Ardiden nog een keer wat hij vorige week op de Mont Ventoux presteerde en rijdt hij Pogacar eraf bergop. Dan is er zoals op de Ventoux geen afdaling meer om die voorsprong weer kwijt te spelen. Maar maakt Vingegaard nog meer dan vijf minuten goed? En quid Carapaz? Die was vandaag de leepste. Maar van het podium dat nu ook stilaan vorm heeft gekregen — Pogacar, Vingegaard, Carapaz — was de Ecuadoriaanse klimmer toch de verliezer van de dag.

Vandaag, in de grote Pyreneeënrit met aankomst op de gevreesde Col du Portet, was Tadej Pogacar natuurlijk weer de baas. Zoals hij dat al een hele Tour is, sinds hij op dag vijf de tijdrit won en dan, in rit acht, onweerstaanbaar naar de etappezege reed in Le Grand Bornand. Waarna hij prompt een shitstorm over zich heen kreeg, vooral omdat hij op het buitenblad klom. Dat zijn manier van koersen toch niet normaal was, klonk het. “Not normal”, zoals Lance Armstrong dat destijds over Iban Mayo zei. En als Armstrong dat zei, dan was dat een beschuldiging.

Pogacar heeft die vragen dus ook gekregen. Of dat wel normaal was voor zo’n jonge jongen, vermogens trappen waar anderen alleen maar van duizelen? Pogacar heeft die storm doorstaan. Hij wond zich niet op. Hij zei dat hij de vuile geschiedenis van het wielrennen goed genoeg kende om te begrijpen waar de vragen vandaag kwamen. En hij zei ook dat hij welopgevoed was, en zeker geen valsspeler. En zo uitzonderlijk waren die vermogens ook niet, bovendien.

Pogacar had het opnieuw over zijn ouders. Die stonden al op de berg in Andorra en vandaag stonden ze weer vijf kilometer voor de top van de Col du Portet. Zijn vriendin was er ook bij. Het maakte hem intens gelukkig, zei Pogacar. Hij koerste met de glimlach op zijn gezicht. Hoe hard het ook toeging. “Ik heb zo’n uitdrukking, als ik heel diep ga, dat het lijkt alsof ik lach. Maar ik heb ook genoten. Het was een geweldige slotklim. Zelfs al was het de hardste van allemaal.”

Pogacar is een racer pur sang. Hij genoot ook van het gevecht dat hij moest leveren. Tegen Jonas Vingegaard, de jonge Deen die nu tweede is in het klassement. “Hij koerst geweldig”, zei Pogacar. “Zijn ploeg heeft enorm veel pech gehad, maar Jonas heeft karakter getoond. Hij is a top class rider. In de toekomst gaat hij nog beter worden, het duurt niet lang voor ook hij de Tour kan winnen. Ik koers heel graag tegen hem.”

Hij vond het ook prima hoe Richard Carapaz het speelde. De Ecuadoriaan weigerde elke beurt aan de kop, van kilometer 5,5 tot kilometer 1,5 voor de top, en ging er dan als een raket vandoor. Om misschien Pogacar, maar zeker Vingegaard ter plekke te laten. Geen van beide lukte. “Ik had zo’n aanval wel verwacht”, zei Pogacar over Carapaz. “Je moet altijd voorzichtig zijn. We waren met drie voorop. Alle drie wilden we winnen en de anderen eraf rijden. Iedereen had zijn eigen tactiek. Of ik dat onfair vond? Waarom zou Carapaz dat niet mogen doen? Ik heb geen probleem met renners die aanvallen. Het is koers. Een super race. Het was echt een geweldige dag.”

