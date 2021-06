Wat een moederinstinct: mama trekt haar zoon net op tijd weg voor zwaar vallende renners

Hectische openingsrit in de Tour, met twee zware valpartijen. Bij de tweede chute sleurden eerst twee renners een wielertoerist/toeschouwer mee in hun val. Ook een jongetje stond even doodsangsten uit. Gelukkig kon hij rekenen op zijn mama. Vliegensvlug trok zij de jongen weg om hem snel in veilige haven (de bosjes in) te loodsen. Van moederinstinct gesproken. De zware valpartij gebeurde op iets minder dan acht kilometer van de finish in Landerneau, met onder andere Froome, Theuns en Greipel als slachtoffers. Ook op 45 kilometer van de finish ging het gruwelijk mis, toen nog een pak meer renners tegen de grond gingen als gevolg van een wraakroepende actie van een vrouwelijke fan aan de kant van de weg.