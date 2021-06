Wat een contrast: Van der Poel verrast op ultrasnelle wielen deels betaald door... Ineos, Van Aert verbijt ontgoocheling (maar maakt deel uit van een plannetje)

Tour de France Grote ontgooche­ling bij Van Aert, die donderdag zal sprinten: “Niet de benen die ik hoopte”

19:09 Vierde werd Wout van Aert in de tijdrit van de Tour de France. Geen geel via winst, en daar had hij op gehoopt. “Ik had niet gedacht dat Pogacar mijn zwaarste concurrent ging zijn. Maar een verrassing kan je het niet noemen”, aldus Van Aert aan Sporza. “Mijn ontgoocheling is groot, ja. Ik heb alles gegeven, geen fouten gemaakt, maar ik had de benen niet die ik hoopte te hebben. Geen geel, geen ritwinst. Ik grijp naast beide doelstellingen.”