Waarom Wout van Aert plots weer als ‘super domestique’ fungeerde: “Het toont aan dat de sfeer in de ploeg nog altijd opperbest is”

Even leek het op de Mont Ventoux revisited. Maar dit keer in de Pyreneeën. Uiteindelijk zat Wout van Aert weer in zijn vertrouwde rol van ‘super domestique’. Al was het maar om te bewijzen dat alles vergeten en vergeven is. En dat, na de misser in San Sebastian, de sfeer bij Jumbo-Visma weer opperbest is.