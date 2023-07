Waarom nu eens een witte Canyon, dan weer een rode voor Mathieu van der Poel? “Het verschil? Enkel de kleur”

Philipsen looft ploegmaats na nieuwe zege: “Zonder hen had ik er nooit drie kunnen winnen”

Drie op drie. De droom blijft maar duren voor Jasper Philipsen in de Tour. “Dit was opnieuw een geweldige collectieve prestatie”, sprak hij in het flashinterview. “Ik ben supertrots op de ploeg. Zonder de maats had ik nooit drie keer kunnen winnen. Ze werkten alweer de hele dag en in de finale deden ze alles wat ze konden voor mij. Het leidde tot dit succes.”