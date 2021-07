Waarom Dylan Teuns ondanks knappe ritzege in de Tour niet in selectie voor Spelen zit

“Wie de selectie niet had gehaald, belde ik na de openingsetappe van de Baloise Belgium Tour (9 juni) ’s avonds op. ‘Teunske’ was daar helaas één van. ‘Ik heb net niet gezien wat ik van je verwachtte’, zei ik hem. De Dauphiné zat er toen pas op en ik hoopte dat hij daar nog iets kon tonen. Want tot zaterdag was dat van zijn fantastische seizoen 2019, met onder meer ritzeges in de Dauphiné en de Tour de France en een twaalfde plaats in de Vuelta, geleden. 2020 was een moeilijk jaar voor hem, ook het afgelopen voorjaar verliep eerder stroef. Dylan gaf zelf ook aan dat hij zijn gestelde doelen vaak niet had gerealiseerd en onder zijn normale niveau was gebleven. Zonde, want deze Teuns — de allerbeste versie van zichzelf — was er op een zwaar parcours als Tokio altijd bij geweest. Tegelijk ben ik heel blij dat hij opnieuw heeft getoond wie hij is. Hier moet hij vertrouwen uit putten en zich aan optrekken voor de komende maanden.”