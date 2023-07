Waar pakt hij Vingegaard nog? Waarom tien seconden nietig kloofje lijkt voor Pogacar, maar tóch een wereld van verschil is

KIJK. Geen breuken bij Van Hooydonck nadat toeschou­wer die selfie wil nemen massale val veroor­zaakt

En opnieuw liep het mis. In het eerste deel van de vijftiende etappe van de Tour de France kwam het tot een massale valpartij in het peloton door toedoen van een supporter. Nathan Van Hooydonck was een belangrijk slachtoffer. Hij had last aan de rug en bekken en liet zich na de rit onderzoeken. Er kwamen alvast geen breuken aan het licht.