Vroeger een experimentele pil, nu koelspray en zo lang mogelijk in airco: hoe wapenen renners zich tegen 40 graden? “Frappant hoeveel vocht ze verliezen”

Tour de France Het was heet, heet, heet in de Tour de France . Alsof de race nog niet zwaar genoeg is, kregen de renners er de voorbije dagen extreme temperaturen bij. Voorbij veertig graden klom het kwik zondag in rit vijftien van Rodez naar Carcassonne. Ploegartsen zijn alert, ook de organisatie nam maatregelen. Hoe wapenen de renners zich tegen deze hitte?

Er kwam voor de start in Rodez, waar de temperatuur al vlot boven dertig graden ging, een communiqué van Tourorganisator ASO. De etappe moest nog beginnen. Maar geruststellend voor de renners was alvast dat de wedstrijdcommissarissen het hitteprotocol zouden toepassen. Bevoorrading was toegestaan van kilometer nul tot kilometer min tien voor de finish. Bidons mochten overal worden gegooid, op voorwaarde dat er publiek langs de weg stond. En de tijdslimiet werd tot twintig procent van de tijd van de winnaar opgetrokken. Wat niet genoeg was voor de Deen Michael Mørkøv, die buiten tijd de koers moest verlaten.

Het is een oefening die vaak in de Tour en heel vaak ook in de Vuelta moet worden gemaakt: hoe gaan renners om met de hitte en wanneer is heet te heet?

Renners rijden nu al dagen van en naar het startpodium met ijsvesten. Het is één van de dingen die je kunt doen om voor de start zoveel mogelijk af te koelen, zegt Maarten Meirhaeghe. Meirhaeghe is de ploegarts bij Lotto-Soudal. “Je hebt er nog zo’n twintig minuten tot een halfuur effect van. Dat kan wel belangrijk zijn voor wanneer het erg had gaat in het begin van de rit, wanneer er wordt gevochten om in de ontsnapping van de dag te zitten.”

Renners komen voor de start de bus niet uit, of het moet alleen maar zijn om te tekenen. Meirhaeghe: “De airco staat volle bak en renners blijven zo lang als mogelijk in de bus.”

Sommige renners proberen zich de hitte eigen te maken. Het kan door te trainen in een warm klimaat, of gewoon thuis in de sauna. Meirhaeghe: “Door te trainen in warmte en door dehydratatie ontstaan fysiologische veranderingen: de hartslag wordt lager, de zweetproductie verhoogt. Daardoor worden ze beter gewapend tegen de hitte.”

Een truukje is om een koelspray op de kledij te doen. De kunst is natuurlijk om tijdens de wedstrijd de lichaamstemperatuur zo laag mogelijk te houden. “Gevaarlijk is het als de interne lichaamstemperatuur oploopt. Dat heet hyperthermie en je kunt daaraan sterven. Dat noemen ze een heat stroke”, zegt dokter Meirhaeghe.

In het verleden werd geëxperimenteerd met een pil die renners inslikten en die werd gebruikt om de interne lichaamstemperatuur te monitoren. “We hebben ze wel gebruikt om te testen en te zien hoe snel de interne lichaamstemperatuur kan stijgen. Dat was frappant.”

Mogelijkheden om in het heetst van de race koel te blijven zijn gelimiteerd. Het gaat om drinken van ijsgekoelde dranken, het eten van gels die in de diepvriezer hebben gelegen, ijspacks en domweg een bidon koud water over je hoofd of je lichaam kieperen.

Jasper Philipsen.

En verder heel veel drinken. Meirhaeghe: “Belangrijk is de hydratatiestatus. Je moet kunnen zweten, warmte afgeven. Als je gedehydrateerd bent gaat dat veel moeilijker. Het is frappant hoeveel vocht renners verliezen tijdens de wedstrijd. Zes, zeven liter soms. Ze drinken wel bij, maar ze kunnen ook niet zoveel bij drinken dat alle vochtverlies wordt gecompenseerd. Dat moet je achteraf doen.”

Renners worden gewogen, gemiddeld zijn ze na afloop van een hitterit één tot twee kilo kwijt. Meirhaeghe: “We gebruiken een formule, dat renners na de wedstrijd anderhalve keer het gewichtsverlies moeten bij drinken.”

Dat het extreme condities zijn waaronder de renners nu moeten koersen, zegt dokter Meirhaeghe. “Het is topsport, maar ik zou het niemand aanraden.”

