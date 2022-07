Vriendin Yves Lampaert emotioneel: “Wieske zal later toch maar kunnen zeggen: mijn papa heeft ooit geel gepakt”

BEKIJK. Zo knalde Lampaert naar de overwinning én geel:

Terwijl Yves Lampaert de allerlaatste renner over de meet moest zien komen om het echt te geloven, had Astrid het al eerder door. “Ik heb Yves gebeld nadat we de tussentijden van Nils Politt en Tom Pidcock in de gaten kregen”, vertelt ze. “Hij voortdurend: ‘Nee, nee, Astrid, het is nog niet binnen.’ Dat is dan ook weer het skwoane aan Yves. Ik denk dat niemand dit had verwacht, wij ook niet. Toen die seconden op televisie groen kleurden, dachten we dat het een misse was. Toegegeven, na de Baloise Belgium Tour had hij luidop zitten fantaseren. ‘Dat zou toch wel zot zijn, mocht ik in die tijdrit goed eindigen.’ En dan meteen ‘moja neen, dat kan niet’. Hij had het niet over winnen, wel over ‘goed’ zijn. Met top tien was hij al supercontent geweest. Hij geloofde dat ook zelf, dat hij niet kon winnen. Hij startte zonder druk. Maar hé, heb je die namen gezien, die hij klopt?! Ik peis dat we die uitslag moeten inkaderen.”