Vooronderzoek gestart naar dopinggebruik bij Bahrain Victorious, onze man ter plekke: “Trainingsschema’s opgevraagd en renners ondervraagd”

Tour de FranceBahrain-Victorious, het team van Dylan Teuns, kreeg gisteravond in de Tour de France in hun hotel in Pau het bezoek van de Franse politie. Volgens teambaas Milan Erzen is er “niets speciaals” aan de hand, maar het parket van Marseille is wel een vooronderzoek gestart naar dopinggebruik bij de ploeg.

“De politiediensten waren er ongeveer een uurtje”, vertelt Erzen verder bij Cyclingnews, dat meldt dat er zo’n 50 agenten aanwezig waren. “Op het einde hebben ze ons bedankt. Ze vertelden niet wat de reden was van hun bezoek. Dat vernemen we vandaag via onze advocaten.”

Bahrain-Victorious benadrukt dat er geen arrestaties zijn verricht en kwam later vandaag met een officieel communiqué. “Enkele kamers van onze renners werden onderzocht. Er werd ons gevraagd om de trainingsdossiers te delen, wat we hebben gedaan. Alle verzoeken van de autoriteiten werden ingewilligd. We benadrukken dat we altijd op een professionele manier zullen meewerken. Deze gebeurtenissen hebben het herstel van onze renners wel beïnvloed. Voor ons is het welzijn van onze renners een prioriteit.”

Ook Movistar bracht de nacht door in het hotel in Pau, maar de Spaanse wielerformatie kreeg geen bezoek van de autoriteiten. Volgens het Franse Sud Ouest werd het onderzoek geleid door het parket van Marseille, dat vorig jaar ook al opdracht gaf tot de inval bij Arkéa Samsic tijdens de Ronde van Frankrijk. Hetzelfde parket opende op 3 juli al een vooronderzoek naar de ploeg “voor mogelijk gebruik van een verboden stof of methode door een atleet”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Twee ritzeges in Tour

Bahrain-Victorious mocht de voorbije maanden meermaals de champagne ontkurken. Zo won het team met Gino Mäder en Damiano Caruso twee ritten in de Giro. Die laatste werd zelfs knap tweede in het eindklassement. In de Dauphiné zegevierde Mark Padun tweemaal, nadat Sony Colbrelli eerder de derde etappe op zijn naam schreef. En in deze Tour soleerden zowel Matej Mohoric als Dylan Teuns naar de zege. Wout Poels draagt momenteel de bolletjestrui.

Vorige maand verweerde Erzen zich tegen bepaalde beschuldigen die circuleerden in Franse media, waaronder Le Parisien. Anonieme getuigenissen wezen naar dopingperikelen bij Bahrain-Victorious. “Ik ben er 100 procent zeker van dat we de regels volgen”, beet Erzen toen van zich af. “We communiceren altijd transparant. Wij doen ons werk en hebben geïnvesteerd in de ploeg, trainingsmethoden, coaches, voeding, enzovoort. Dan is het logisch dat er vroeg of laat resultaten volgen.”

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News/HLN