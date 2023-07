Voor de start keert ze zichzelf tussen 10 en 20 miljoen euro uit: dit is ‘Madame Tour de France’

DOSSIER COVID. ‘Defogging’, het wondermid­del van Jum­bo-Vis­ma tegen corona?

Het is zomer, de zon schijnt, corona lijkt vergeten. Niet zo voor Jumbo-Visma. Voor de ploeg van uittredend Tourwinnaar Jonas Vingegaard en Wout van Aert is Covid prioriteit nummer één in de aanloop naar ‘Le Grand Départ’. Heeft u al gehoord van ‘defogging’?