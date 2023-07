Vloekende Van Aert komt net te laat in San Sebastian, Lafay wint na ultieme uitval

Victor Lafay (27) heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Fransman van Cofidis, gisteren al verrassend de evenknie van Pogacar en Vingegaard, legde de rest in de luren met een late uitval. Wout van Aert kwam net te laat en werd vloekend tweede. Adam Yates behield de leiderstrui.

Na de zware openingsetappe van gisteren kreeg het Tourpeloton ook vandaag een lastige tocht door het Baskenland voorgeschoteld. Scherprechter in de finale was dit keer de bekende Jaizkibel. Minder steil dan de Côte de Pike gisteren, maar wel een pak langer. In principe weer te zwaar voor de sprinters, maar Wout van Aert mocht wel weer ambities koesteren.

Bergkoning Powless, Cavagna en Boasson Hagen kleurden met z’n drieën de etappe in de vroege vlucht, maar kregen de ondankbare taak om op te boksen tegen een gretige Bjerg. De Deense knecht van Pogacar en leider Adam Yates beschikte over een stel wonderbenen en joeg als een bezetene op de vluchters. In die mate dat z’n ploegmaats bij momenten even kwamen zeggen dat het een tandje lichter mocht.

Powless raapte onderweg alle bergpunten op en zong het ook het langst uit, maar op de Jaizkibel was z’n liedje uitgezongen. UAE Team Emirates nam bergop opnieuw de koers vol in handen, vooral met de bonificatieseconden op de top in het achterhoofd. Vingegaard probeerde Pogacar de loef af te steken, maar de Sloveen had nog een snedige sprint achter de hand en pakte zo acht seconden, Vingegaard vijf.

En Van Aert? Die beet bergop op de tanden en kwam zo bij de eerste achtervolgers boven op de Jaizkibel. Opdracht volbracht zou je denken, maar in de kilometers die volgden moest onze landgenoot toch wel veel hooi op de vork nemen. Eerst reageerde hij op een aanval van Bilbao in de afdaling, later op prikken van Pidcock en Skjelmose op het vlakke.

In de slotkilometers deden ploegmaats Benoot en Kelderman er alles aan om het op een sprint te laten uitdraaien, maar op de flitsende uitval van Lafay - dé verrassing van gisteren - onder de rode vod hadden ze geen antwoord in huis. Van Aert zette nog alles op alles met een lange sprint, maar hij kwam net te laat en werd al vloekend tweede. Een stevige klop op het stuur volgde. Pogacar werd derde en sprokkelde zo andermaal bonificatieseconden, het geel blijft in handen van Adam Yates.

Ritwinnaar Lafay: “Het was gekkenwerk” Victor Lafay (27) is verrassend, maar ontegensprekelijk een van dé figuren van de Baskische beginfase van de Tour. Gisteren kon hij op de Côte de Pike als enige Pogacar en Vingegaard volgen, vandaag bezorgde hij Cofidis na een droogte van vijftien jaar nog eens een ritzege in de Tour. “Ik besef het nog niet helemaal. Toen ik aanging, dacht ik niet aan winnen, ik probeerde gewoon iets. Ik telde de meters echt af”, vertelde hij over z'n late uitval. “Het was gekkenwerk, een ‘truc de malade’. Op de klim reed ik gewoon mijn eigen tempo en wachtte ik mijn moment af. Ik heb wat kunnen profiteren van de mannen van Jumbo-Visma, die werkten voor Van Aert.”

Liveblog bekijk belangrijke updates Lafay wint! Lafay houdt vol en boekt de grootste zege uit zijn carrière tot nu toe, een vloekende Van Aert komt net te laat en wordt tweede. Daar gaat Lafay! Onder de rode vod gaat Lafay, de verrassing van gisteren! Komt dit nog goed voor Van Aert? Slotkilometer! Kelderman loodst Van Aert de slotkilometer in, Pogacar plakt op het wiel van onze landgenoot. Skjelmose nu! Skjelmose ruikt z'n moment, maar Van Aert dicht opnieuw het gat. Als hij straks wint, zal hij het zeker niet gestolen hebben. Aanval Pidcock! Op een oplopende strook plaatst Pidcock een demarrage, Van Aert springt meteen op het wiel! Ook de rest volgt, wie is de volgende die springt? Uitval Buchmann Jumbo-Visma wordt niet met rust gelaten, want nu probeert ook Buchmann het. De Duitser wordt evenwel snel weer tot de orde geroepen. Bilbao ingelopen Het was een mooie poging, maar op iets meer dan vijf kilometer van het einde wordt Bilbao weer bij de lurven gegrepen. Wie kan een sprint nog ontlopen? Benoot jaagt Bilbao heeft nog steeds een kleine voorsprong, maar achter hem is Jumbo-Visma zich aan het organiseren. Onder meer Benoot moet nu z'n kastje leegrijden. Aarzeling Van Aert deed bij het einde van de afdaling nog een poging om het gaatje te dichten, maar gaat nu opzij. Wie haalt de kastanjes uit het vuur? Bilbao naar de kop Bilbao staat bekend als een slechtvalk en gooit zich in de afdaling als een steen naar beneden. Het is Van Aert 'himself' die de Bask binnen schot houdt. Van Aert en co sluiten aan Pogacar zet op reserve door in de afdaling, maar de terugkeer van de achtervolgers is onvermijdelijk. En zo krijgt Wout van Aert toch een uitgelezen kans op een ritzege. Nog 12 kilometer tot de finish. Pogacar pakt de seconden en rijdt door! Vingegaard doet er alles aan om de volle buit mee te graaien, maar Pogacar komt er met een snedige sprint nog over. Acht seconden voor de Sloveen, vijf voor de Deen. Pogacar trekt z'n inspanning door, maar Vingegaard is opnieuw het blok aan het been. ⛰⚔ The time bonifications fight has begun in the Jaizkibel



⛰⚔ Le combat pour les bonifications de temps a commencé dans le Jaizkibel@TamauPogi 8”

🔥Tous les leaders sont là dans le dernier km de Jaizkibel !#TDF2023 pic.twitter.com/cg5OhECRga — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Pinot en Alaphilippe passen Pinot - gisteren nog uitstekend mee - moet de beteren laten rijden en ook landgenoot Alaphilippe zit in hetzelfde schuitje. Dat zijn toch namen die je in de groep van twintig op de top verwacht. Van Aert zakt er wat door Ietwat minder hoopgevend beeld voor de fans van Wout van Aert: onze landgenoot zakt er wat door en moet enkele renners laten inschuiven. Kan hij nog op de tanden bijten tot de top? Overname Majka In het peloton zet Pogacar Majka aan het werk. Moet de Pool de rode loper uitrollen voor zijn Sloveense kopman? Het liedje van Powless is zo in elk geval uitgezongen. Stukje afdaling Powless wordt even beloond met een stukje afdaling, maar het gaat al snel weer bergop. De groep met de groten is intussen genaderd tot op een halve minuut. Het is nog meer dan drie kilometer klimmen. Harper maakt tempo In het peloton is het Chris Harper - een ploegmaat van Simon Yates - die het tempo bepaalt. Broedt Yates op een plannetje om de gele trui van z'n broer over te nemen? Minuut Bergop verliest Powless snel van z'n pluimen. De Amerikaanse bollenman houdt nog een minuut van z'n voorsprong over. Van der Poel lost meteen Daar is ook het peloton! Van Hooydonck loodst Vingegaard naar voren, ook Pogacar zit goed voorin. Van der Poel laat de rest dan weer nu al rijden. Dat is toch vroeg... 🔥The peloton started Jaizkibel! Jumbo and UAE at the front, as Mathieu van der Poel exits out of the back.



