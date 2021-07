Vlaeminck in Frankrijk: “Eigenlijk een half wonder dat Van Aert al op dit niveau kan rondrijden”

Alle ogen waren tijdens de tijdrit van gisteren gericht op Wout van Aert. Onze landgenoot werd ‘pas’ vierde, al is dat volgens onze man in Frankrijk al een straffe prestatie. “Iedereen had gehoopt op Wout van Aert, maar ja. Het zag er goed uit, hij had zich goed voorbereid de voorbije dagen. Hij had zich gespaard, hij had aan z’n tijdritpositie gewerkt. Dus alle tekenen waren gunstig. Natuurlijk, wat we niet mogen vergeten is dat het echt nog niet zo lang geleden is dat hij een blindedarmoperatie heeft ondergaan. Het is eigenlijk al een half wonder dat hij hier al op dit niveau aan het rondrijden is, dat die nog niet zo lang geleden Belgisch kampioen is geworden. Pogacar is de Tourwinnaar van vorig jaar, die heeft al meermaals bewezen dat hij kan tijdrijden. Natuurlijk had iedereen gehoopt op Wout van Aert, maar Pogacar is een fantastische winnaar ook.”