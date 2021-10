VISUAL. Negen momenten waarnaar het absoluut uitkijken is in de Tour de France van 2022

Tour de FranceVandaag werd in Parijs het parcours van de Ronde van Frankrijk 2022 voorgesteld. Na onder meer een driedaagse in Denemarken, een mini-Parijs-Roubaix en een hoop bergen kennen we op 24 juli de opvolger van Tadej Pogacar. Het parcours nog niet onder de loep kunnen nemen? Wij vatten de volgende Tour de France samen in 10 punten.

1. Grand Départ in Kopenhagen

De Ronde van Frankrijk gaat voor het eerst sinds 2019 nog eens van start in het buitenland. Toen in Brussel, volgende zomer krijgt Denemarken ‘Le Grand Départ’. In hoofdstad Kopenhagen begint de Tour met een individuele tijdrit van 13 kilometer. Een uitgelezen kans voor de tijdritspecialisten om de eerste gele trui te veroveren. Dan kijken wij natuurlijk vooral in de richting van Wout van Aert.

Volledig scherm Van Aert won dit jaar op de voorlaatste dag van de Tour een individuele tijdrit. © Photo News

2. De Storebælbro

‘De wat?’, horen we u denken. De Storebælbro is de 18 kilometer lange brug over de Grote Belt-zeestraat waarover de renners tijdens de tweede etappe rijden - dé bezienswaardigheid van de dag. Maar misschien ook wel een valstrik, want het peloton vindt hier geen bescherming tegen de wind. Als die daar goed staat, zouden we wel eens waaiers te zien kunnen krijgen.

Volledig scherm De Storebælbro. © AFP

3. Mini-Parijs-Roubaix

Het is nu al uitkijken naar de vijfde etappe, want dan krijgt het peloton een mini-versie van Parijs-Roubaix voor de wielen geschoven. Of ook de klassementsrenners daar zin in hebben, is natuurlijk een andere zaak. In droge omstandigheden zorgden kasseiritten in het verleden zelden voor grote tijdsverschillen, maar als het zou regenen... In 2014 reed Vincenzo Nibali in de gele trui als een volleerd kasseirenner over de natte kasseien, grote rivaal Alberto Contador verloor meer dan twee minuten.

Volledig scherm © AFP

4. La Super Planche des Belles Filles

In 2020 zette Tadej Pogacar de Tour op de voorlaatste dag op z'n kop door in de tijdrit met aankomst op La Planche des Belles Filles landgenoot Primoz Roglic alsnog uit het geel te fietsen. Na een jaartje afwezigheid maakt de lastige beklimming opnieuw z'n opwachting in de Ronde van Frankrijk. De aankomst ligt nu wat verder op een gravelstrook. Dat was ook zo in 2019, toen Dylan Teuns z'n eerste Touretappe won.

Volledig scherm Dylan Teuns op La Super Planche des Belles Filles in 2019. © Photo News

5. Comeback van de Col du Granon

Na 36 jaar keert de Ronde van Frankrijk in 2022 terug naar de Col du Granon, de scherprechter van de elfde etappe. In 1986 won de Spanjaard Eduardo Chozas de rit, terwijl Greg LeMond in de achtergrond Bernard Hinault op meer dan 3 minuten fietste en de Fransman zo het geel ontfutselde. Enkele dagen later zou de Amerikaan z'n eerste van in totaal drie eindzeges veiligstellen.

Volledig scherm Urs Zimmermann en Greg LeMond op de Col du Granon in 1986. © rv

6. Aankomst op Alpe d’Huez

Een dag na de aankomst op de Col du Granon is het weer klimmen geblazen. De aankomst ligt deze keer op Alpe d’Huez, een echte klassieker in de Tour. Toch is het al van 2018 geleden dat ‘La Grande Boucle' er nog eens aankwam - toen won latere eindwinnaar Geraint Thomas in het geel z'n tweede etappe.

Volledig scherm © Photo News

7. Korte, maar zware Pyreneeën-rit

In het laatste deel van de Tour volgt de passage door de Pyreneeën. Vooral de rit tussen Saint-Gaudens en Peyragudes valt op: amper 130 kilometer, maar wel vier zware beklimmingen in de laatste 80 kilometer. Spektakel gegarandeerd.

Volledig scherm Het profiel van de 17de etappe. © ASO

8. Tijdrit op voorlaatste dag

Net als de voorbije twee edities staat er op de voorlaatste dag van de Tour een individuele tijdrit op het programma. Dat die bepalend kan zijn, weet Primoz Roglic als geen ander. De Sloveen begon in 2020 met een voorsprong van een minuut aan de tijdrit naar La Planche des Belles Filles, maar kreeg een draai om de oren van landgenoot Tadej Pogacar. Die veroverde zo alsnog z'n eerste eindzege.

Volledig scherm Pogacar net na de tijdrit naar La Planche des Belles Filles in 2020. © EPA

9. Parade op Champs-Élysées

Eindigen doet de Ronde van Frankrijk naar goede gewoonte op de Champs-Élysées. Na een parade aan toeristentempo mogen de sprinters in Parijs nog één keer los. Dit seizoen was Wout van Aert net sneller dan Jasper Philipsen en Mark Cavendish.

Volledig scherm © Photo News