Vingegaard wil Tour-kopmanschap delen met Van Aert, maar Jumbo-Visma houdt boot af: “Wout gaat in 2023 zeker niet voor klassement”

Tijdens zijn overwinningspersconferentie kreeg Jonas Vingegaard de vragen of hij in de Tour van volgend jaar de enige kopman zal zijn en of hij het kopmanschap zal delen met Wout van Aert? “Als Wout beslist om een klimmer te worden, wil ik graag het kopmanschap met hem delen. Ik vind het beter om twee kopmannen te hebben”, was het antwoord van de Deen.

“Jonas zou eens een week in Vlaanderen moeten wonen om te beseffen wat hij met dat antwoord losmaakt”, grapt Mathieu Heijboer, performance manager van Jumbo-Visma. “Wout gaat niet voor een klassement in de Tour of toch al zeker niet in 2023. Het is onze ploeg geen item en al helemaal niet bij Wout. Hij streeft een zo breed mogelijke erelijst na, maar in de eerste plaats mikt hij op Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Als Wout op een klassement zou mikken, moet hij de kasseimonumenten opgeven. Bovendien ligt zijn vermogensdrempel relatief gezien nog een pak lager dan Roglic en Vingegaard. Wout kan lang mee bergop, maar niet elke dag, zoals hij ook in de rit naar La Planche des Belles Filles snel liet lopen. Een klassementsrenner moet in de Tour in elke bergrit vol aan de bak en dat zit er met Wout nu nog niet in”, aldus Heijboer.