Vingegaard staat weer stap dichter bij eindzege: “Tot dusver kan ik elke aanval van Pogacar beantwoorden. Dat moet ik morgen opnieuw doen”

“Jonas (Vingegaard, red.) verliest vier seconden, maar heeft gigantisch goed standgehouden”, zegt Grischa Niermann, ploegleider van Jumbo-Visma. “Pogacar ging heel vroeg aan en behoorlijk hard. We hadden gehoopt dat Jonas de rit zou winnen, maar zo is het ook goed. McNulty? Het is mooi voor UAE dat hij zo goed was, maar ze hebben er niet veel mee kunnen doen, want Jonas kon goed volgen. Hij geeft geen krimp. Hij zat telkens op het wiel geplakt. Wij zaten inderdaad in de minderheid, maar geïsoleerd zou ik het niet noemen want er bleef maar een kopgroep van drie over. Het grote verschil met gisteren was dat er toen jongens zich vanuit de kopgroep konden laten uitzakken om Jonas steun te bieden in het slot van de rit. Dat wilden we vandaag ook, alleen kwam er nooit een kopgroep die voldoende ruimte kreeg.” En zo alleen maar weer blije gezichten bij de Nederlandse wielerformatie. “We hebben er vertrouwen in. Jonas is gewoon super goed en gaat dat morgen ook zijn.”