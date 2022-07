Vingegaard ruikt zijn kans, terwijl Pogacar denkt als Merckx: wie kan Sloveense gele trui nog van troon stoten?

Tour de France BEKIJK. Een val (zonder erg) van Pogacar, een knullig moment voor Pinot en een machtige sprint: dit waren de hoogtepun­ten op weg naar Lausanne

De achtste rit in de Tour is opnieuw een prooi geworden voor Wout van Aert. Onze landgenoot was aan het olympisch stadion de beste na een sprint met een uitgedund peloton. Op weg naar Zwitserland was er ook nog een ontsnapping met een Belgisch tintje. Frederik Frison draaide samen met Mattia Cattaneo en Fred Wright de gashendel open, maar moest daarbij wel als eerste afhaken. De drie raakten voorop na een massale val in het peloton. Pogacar, Quintana, Bardet en Sagan moesten even achtervolgen, maar kwamen snel en zonder problemen weer aansluiten. Tot slot was er ook nog een knullig moment voor Thibaut Pinot. De Fransman reed bergop pardoes tegen een uitgestoken musette van iemand van Trek-Segafredo.

9 juli