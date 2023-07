Vingegaard legt druk bij Pogacar voor Puy-de-Dôme: “Ik had niet verwacht om nu al voor te staan”

KIJK. Pogacar: “Puy-de-Dôme zou moeten lukken”

Dat belooft, na het vuurwerk in de Pyreneeën. Waar Vingegaard na een demonstratie op de Marie Blanque een dag later zichzelf tegenkwam op Cauterets. “Pogacar verraste me helemaal niet. Hij is een supersterke renner. We wilden hem testen, maar hij heeft geweldig gereden.”

De Deen is wel nog steeds in het voordeel - hij draagt het geel. “Daar ben ik heel blij om. In mijn ogen is het de mooiste trui die er is in de koers. Kijk, als ze me voor de Tour hadden gezegd dat ik na zeven ritten 25 seconden voorsprong zou hebben op Pogacar, had ik het wellicht niet geloofd. Dit hadden we niet verwacht. Dus is dit een perfecte situatie voor ons.”