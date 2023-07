Vingegaard helemaal koning van de Tour: gele trui geeft Pogacar genadeslag in moordende koninginnenrit, Gall pakt dagzege

💪 The pace is high in the peloton led by @jcastroviejo, but @jackhaig93 and @ben_oconnor95 are resisting well!



💪 Le rythme est élevé dans le peloton emmené par @jcastroviejo, mais @jackhaig93 et @ben_oconnor95 résistent bien en emmenant l'échappée.#TDF2023 pic.twitter.com/ej6fr3ZyDe