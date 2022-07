Vingegaard, die knuffel krijgt van Van Aert, maakt droom waar: “En nu zal ik vechten om geel naar Parijs te brengen”

Sprakeloos, was Jonas Vingegaard nadat hij een dubbelslag had geslagen in de Tour. En wat voor één: eerste ritzege in de Tour én Tadej Pogacar 3 minuten aangesmeerd, met het geel als beloning. “Ik kan het niet geloven”, aldus Vingegaard, die tijdens het flashinterview een knuffel kreeg van Wout van Aert. “Dit is waar ik altijd van droomde. Een rit winnen in de Tour, het geel dragen... Ongelooflijk. We hadden een plan bij de start - ik denk dat het wel duidelijk was wat dat plan inhield. We wilden er een superzware koers van maken. Ik pak veel tijd, maar dat was nooit gelukt zonder mijn ploegmaats. Ze waren allemaal ongelooflijk sterk.”