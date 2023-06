Verrassende Carapaz en een van de twee topfavorieten met een inzinking: de Tour volgens onze simulatie in Pro Cycling Manager

De vraag van een miljoen: wie wint de komende Tour de France ? Wij lieten het parcours en de deelnemers los in wielerspel Pro Cycling Manager. Schittert Tadej Pogacar of Jonas Vingegaard in het geel in Parijs? Hoeveel etappes wint Wout van Aert ? En pakt Jasper Philipsen de groene trui?

KIJK. De Tour volgens onze simulatie in Pro Cycling Manager

Een Franse triomf in het Baskenland. De eerste ritwinnaar van de komende Tour wordt volgens Pro Cycling Manager David Gaudu. De springveer van Groupama-FDJ wint een oplopend sprintje in Bilbao na wapengekletter, maar géén afscheiding tussen de favorieten op de Côte de Pike (2km aan 10 procent).

Nog aan het feest vroeg in de Tour: Jasper Philipsen die in de tweede rit de Jaizkibel overleeft en de sprint wint van een uitgedund peloton. Caleb Ewan viert in de derde etappe nadat Philipsen zijn sprint te vroeg inzet na een drieste lead-out van Mathieu van der Poel (die zelf twee ritten wint later in de Tour).

Het zou een wederkerend gegeven worden in de verdere sprintkansen in de Tour. In rit vier profiteert Biniam Girmay van fouten in de tandem MVDP-Philipsen, in rit 7 gaat Mads Pedersen aan de haal met de ritwinst in Bordeaux. Philipsen zelf pakt in Limoges wel zijn tweede voor Ewan die op dat moment in het groen rijdt.

Wat met Wout van Aert horen we u denken? Onze landgenoot moet wachten tot de elfde rit om zijn armen in de lucht te gooien. In de tijdrit zou Van Aert dat nog eens doen. Omdat Van Aert met een 13de (!) plaats in het eindklassement ook in zware ritten punten pakt, gaat groen in Parijs haast automatisch naar onze landgenoot.

Strijd voor geel

Wat met de grote tenoren? Na de eerste schermutselingen in het Baskenland slaat Tadej Pogacar een eerste keer toe in Laruns. De Sloveen pakt het geel voor één dag, want daags nadien slaat Gaudu terug met een dubbelslag. Mühlberger is de verrassende ritwinnaar vanuit de vroege vlucht op de Puy de Dôme.

Daar tonen de beteren in het klassement zich wel in de achtergrond. Richard Carapaz wint het sprintje met Vingegaard en Pogacar en is de nieuwe gele trui na rit 9. Opvallend: de renners in de top vijf staan op dat moment nog allemaal binnen de minuut.

Op de Grand Colombier zou daar nog een zesde renner bijkomen. Ben O’Connor - wat tijd verloren eerder in de Tour - glipt mee in de vroege vlucht met ritwinnaar Carlos Rodriguez. De Australiër pakt zo vier minuten terug om zich tussen de grote tenoren te nestelen.

Lang zou O’Connor niet van die positie kunnen genieten, want in rit 14 en 15 steekt Tadej Pogacar de Tour helemaal in brand. Op weg naar Morzine loopt hij nog op een counter van een deksels sterke Carapaz, maar in Saint-Gervais Mont-Blanc slaat de tweevoudige Tourwinnaar toe na uitstekend werk bergop van zijn ploeg.

Terwijl Gaudu helemaal wegzakt, blijft Jonas Vingegaard als beste van de rest nog een beetje overeind. Hij volgt na de rit over de Col de la Loze - die een muis baart - op een 25 seconden. Met Carapaz op één minuut is het podium al voor de voorlaatste rit door de Vogezen gekend. Vraag is of er nog een omwenteling komt.

Niet meer wat de gele trui betreft, wel voor de tweede plaats. Vingegaard kent op weg naar Le Markstein een moeilijk moment en verliest nog twee minuten op Pogacar, die de ritzege aan Carapaz laat. De Ecuadoriaan is daarmee de verrassing van de Tour op plaats twee in het eindklassement.

Champoussin in de bollen

Wat moet je nog weten over onze Tour-simulatie? Zeven renners winnen twee ritten. David Gaudu, Mads Pedersen, Jasper Philipsen, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Richard Carapaz en Tadej Pogacar mochten twee keer vieren. Jonas Vingegaard en Julian Alaphilippe blijven met lege handen achter.

Niet dat die laatste niet probeert. Alaphilippe toont zich bijzonder ondernemend en doet ook een gooi naar de bollen, alleen raakt hij daarvoor niet voorbij revelatie Clement Champoussin. De Fransman van Arkéa-Samsic blink in de bergtrui in Parijs.

De ritwinnaars op een rij Rit 1: Bilbao - Bilbao: ritwinnaar David Gaudu - geel: David Gaudu Rit 2 : Vitoria-Gasteiz - San Sébastián: ritwinnaar Jasper Philipsen - geel: David Gaudu Rit 3 : Amorebieta-Etxano - Bayonne: ritwinnaar Caleb Ewan - geel: David Gaudu Rit 4: Dax - Nogaro: ritwinnaar Biniam Girmay - geel: David Gaudu Rit 5: Pau - Laruns: ritwinnaar Tadej Pogacar - geel: Tadej Pogacar Rit 6 : Tarbes - Cauterets-Cambasque: ritwinnaar David Gaudu - geel: David Gaudu Rit 7 : Mont-de-Marsan - Bordeaux: ritwinnaar Mads Pedersen - geel: David Gaudu Rit 8 : Libourne - Limoges: ritwinnaar Jasper Philipsen - geel: David Gaudu Rit 9 : Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme: ritwinnaar Gregor Muhlberger - geel: Richard Carapaz RUSTDAG Rit 10 : Vulcania - Issoire : ritwinnaar Mathieu van der Poel - geel: Richard Carapaz Rit 11 : Clermont-Ferrand - Moulins: ritwinnaar Wout van Aert - geel: Richard Carapaz Rit 12 : Roanne - Belleville-en-Beaujolais : ritwinnaar Alexey Lutsenko - geel: Richard Carapaz Rit 13 : Châtillon-Sur-Chalaronne - Grand Colombier: ritwinnaar Carlos Rodriguez - geel: Richard Carapaz Rit 14 : Annemasse - Morzine les Portes du Soleil: ritwinnaar Richard Carapaz - geel: Richard Carapaz Rit 15 : Les Gets les Portes du Soleil - Saint-Gervais Mont-Blanc: ritwinnaar Tadej Pogacar - geel: Tadej Pogacar RUSTDAG Rit 16 : Passy - Combloux: ritwinnaar: ritwinnaar Wout Van Aert - geel: Tadej Pogacar Rit 17 : Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel: ritwinnaar Egan Bernal, geel: Tadej Pogacar Rit 18 : Moûtiers - Bourg-en-Bresse: ritwinnaar Mathieu van der Poel, geel: Tadej Pogacar Rit 19 : Moirans-en-Montagne - Poligny: ritwinnaar Warren Barguil, geel: Tadej Pogacar Rit 20 : Belfort - Le Markstein: ritwinnaar Richard Carapaz, geel: Tadej Pogacar Rit 21 : Saint-Quentin-en-Yvelines - Parijs: ritwinnaar Mads Pedersen, geel: Tadej Pogacar EINDKLASSEMENT:

1. Tadej Pogacar

2. Richard Carapaz

3. Jonas Vingegaard GROENE TRUI:

1. Wout van Aert

2. Mads Pedersen

3. Tadej Pogacar BOLLENTRUI:

1. Clement Champoussin

2. Julian Alaphilippe

3. Richard Carapaz WITTE TRUI:

1. Tadej Pogacar

2. Carlos Rodriguez

3. Tom Pidcock PLOEGENKLASSMENT:

1. Jumbo-Visma

2. Ineos-Grenadiers

3. Bahrain-Victorious

Wat is Pro Cycling Manager? Pro Cycling Manager of kortweg PCM is de wielervariant van Football Manager. Het spel van de Franse ontwikkelaar Cyanide is gebaseerd op een heleboel data die de koers zo waarheidsgetrouw mogelijk probeert weer te geven. In het spel kun je ook individuele wedstrijden afwerken zoals Parijs-Roubaix en de Tour. Elke renner krijgt zoals in de FIFA-games ratings op verschillende onderdelen zoals klimmen, tijdrijden, aanvallen, recuperatievermogen, enzovoort. De computer is de virtuele tegenstander en neemt via algoritmes de tactiek van de andere ploegen in handen. Het is en blijft natuurlijk een computerspel. Maar toch. Een Reddit-gebruiker simuleerde twee jaar geleden honderd keer de Tour. Tadej Pogacar won in de meerderheid (58 procent) van de gevallen. Bovendien kwamen 7 van de 10 renners die in het echt de top tien haalden ook het vaakst terug in de top tien van het spel. En dan is er nog Benji Naesen, een Belgische Youtuber bekend door video’s over koerstactieken op Pro Cycling Manager. Hij kreeg vorig jaar in de aanloop naar de Tour een opdracht bij Jumbo-Visma als video-analist om mee koersscenario’s uit te dokteren.

