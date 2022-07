Vereniging voor sport- en keuringsartsen tikt Tour-organisatie op vingers: “Coronatests ASO deugen niet”

Tour de France Organisa­tie grijpt in: plots is het braaf in anders kolkende bocht 7

Bocht 7 lijkt niet meer wat hij is geweest. Het is opvallend rustig in de meest beruchte haarspeldbocht ter wereld. In het verleden was bocht 7 een heksenketel wanneer het Tourpeloton er passeerde, vooral de vele Nederlandse fans maakten er een gekkenhuis van. Met rookbommen, luide muziek en veel drank — kermis en polonaise op een Alpencol.

16:33