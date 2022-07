Vastgelijmde activisten versperren weg in Tour de France: “De wereld waar politici ons naartoe leiden, is een wereld waarin de Tour niet meer kan bestaan”

Tour de FranceOproer in de Tour de France . De tiende rit werd een kwartier stilgelegd omdat er klimaatactivisten zich hadden neergezet op de baan. Vluchter Alberto Bettiol moest zich een weg banen tussen de vastgeketende manifestanten, die zich ook aan het asfalt hadden vastgelijmd en Bengaals vuur ontstaken. De organisatie kon niet anders dan de koers even neutraliseren. De actie is opgeëist door ‘Dernière Rénovation’. Maar wie zijn deze klimaatactivisten? Welke acties deden ze eerder al en wat willen ze bereiken?

De kopgroep moest op 35 kilometer van de meet noodgedwongen halt houden door de actievoerders. Een groepje klimaatdemonstraten had de weg versperd door zich aan het wegdek vast te kleven en zich met kettingen aan elkaar vast te ketenen. Eenzame vluchter Alberto Bettiol kon nog langs hen heen, en door het aangestoken Bengaalse vuur rijden, de groep achtervolgers kon dat niet meer. De politie was inmiddels massaal ter plaatse, maar had alle moeite van de wereld om de situatie onder controle te krijgen. Ondertussen reed het peloton op een gezapig tempo naar de plek van het voorval om vervolgens ook daar voet aan grond te zetten.

Sommigen van de activisten droegen t-shirt met het cijfer ‘989' op, verwijzend naar het aantal dagen dat de wereld nog zou resten voor we volgens hen tot een onomkeerbare situatie komen.

Nadat de politie en organisatie de situatie onder controle had, kwam er een herstart. Met Bettiol die eerst mocht vertrekken, de achtervolgers een halve minuut later en het peloton nog eens zeven minuten later. Met dezelfde tijdsverschillen dus als het moment toen de etappe geneutraliseerd werd. Het incident deed denken aan de zestiende rit in de Tour van 2018. Na zowat 30 kilometer werd die koers een tijdje geneutraliseerd. Lokale boeren hadden uit protest strobalen op de weg gegooid.

Dit keer werd de rit ontregeld door ‘Dernière Rénovation’, een groep die zich al eerder liet opmerken op het tennistornooi van Roland Garros in mei en enkele blokkades van de périphérique of ringweg in Parijs. Naar eigen zeggen weigeren de activisten om nog langer “toeschouwers te blijven van de aanhoudende klimaatramp” en hebben ze dit sportevenement met veel media-aandacht aangegrepen om van zich te laten horen.

Energierenovatie

‘Dernière Rénovation’ hoopt met de acties een wettelijk kader te af te dwingen dat ertoe leidt dat de uitstoot in Frankrijk drastisch vermindert. Zoals de naam van de groep aangeeft, wil ze die klimaatdoelstelling bewerkstelligen via energierenovatie van woningen en gebouwen.

“De wereld waar politici ons naartoe leiden, is een wereld waarin de ‘Tour de France’ niet meer kan bestaan”, klinkt het. “We moeten handelen en geweldloze acties doen om te redden wat er nog te redden valt. De overheid moet werk maken van de energierenovatie van gebouwen.”

Op de website van de organisatie getuigt Alice, een 32-jarige activiste: “Ik had gehoopt dat het niet zo ver had moeten komen. Ik zou liever bij mijn opa zijn, en samen in de zetel naar de Tour de France kijken, terwijl de overheid haar job doet. Maar dat is niet de realiteit.”

De groep beweert “niets te hebben tegen de renners en de Tour”, ook al zijn er aspecten van de Tourkaravaan die niet echt milieuvriendelijk zijn. “De actie is vooral een middel om druk uit te oefenen op de regering. We vragen haar om in actie te komen tegen de opwarming van de aarde.”

