Van Wout van Aert over Mads Pedersen tot Jasper Philipsen: de favorieten voor de groene trui onder de loep genomen

Gouden TourVolgende week zaterdag gaat de Tour de France van start. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zijn dé twee topfavorieten om de eindzege op zak te steken, maar ook de strijd om de groene trui wordt er eentje om duimen en vingers bij af te likken. Neem jij Belgen Van Aert en Philipsen op in jouw Gouden Tour -ploeg of maak je een andere keuze? Bewijs dat je de grootste kenner bent en maak kans op 7.000 euro cash en nog heel wat andere prachtige prijzen dankzij HLN.

Wout van Aert (Jumbo-Visma, 26 miljoen euro)

Van Aert kroonde zich gisteren tot Belgisch kampioen tijdrijden en lijkt net op tijd klaar om opnieuw te knallen in de Tour. Onze landgenoot won vorig jaar met overmacht de groene trui, maar dit jaar zou hij er niet voor gaan. Van Aert focust zich op ritzeges, maar dan komt de groene trui automatisch ook in beeld. Benieuwd wat Van Aert van plan is, want het WK loert om de hoek. Hij wil logischerwijs dus niet elke dag voluit gaan.



Duizenden euro’s, elektrische fietsen en nog veel meer: dit is de prijzenpot van de Gouden Tour.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick, 24 miljoen euro)

Misschien wel de snelste man van het peloton. Philipsen heeft dit jaar een doel gemaakt van de groene trui en het parcours lacht hem toe. Heel wat etappes zijn op het lijf van de ‘Vlam van Ham' geschreven. Met Mathieu van der Poel heeft Alpecin-Deceunick ook een prima bliksemafleider binnen hun rangen. In de ritten die net iets te zwaar zijn voor Philipsen kan onze noorderbuur toeslaan. De twee boezemvrienden zijn met andere woorden perfect complementair.

Mads Pedersen (Trek-Segafredo, 23 miljoen euro)

De voormalige wereldkampioen lijkt de grootste uitdager te worden van Van Aert en Philipsen. Hij kan, net als onze twee landgenoten, een klimmetje overleven en is allesbehalve traag aan de meet. Pedersen heeft met Jasper Stuyven bovendien een geweldige lead-out.

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Christophe Laporte (Jumbo-Visma, 18 miljoen euro)

De ploeggenoot van Wout van Aert lijkt ieder jaar een stap vooruit te zetten en kan zomaar eens verrassen. Als Van Aert niet wilt meesprinten, hebben ze bij Jumbo-Visma nog een troefkaart achter de hand. De 30-jarige Fransman maakte vorig jaar al eens het zegegebaar in de Tour. Laporte is uitstekend op dreef: in de Dauphiné was hij tot tweemaal toe de snelste van het pak.

Volledig scherm Christophe Laporte. © Photo News

Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty, 20 miljoen euro)

Reed een erg pover voorjaar, maar kwam in de Ronde van Zwitserland opnieuw boven water. De Eritreeër won een massasprint voor Arnaud Démare en Wout van Aert. Wint hij na een rit in de Giro ook een etappe in de Tour?

Volledig scherm Biniam Girmay. © Photo News

Dylan Groenewegen (23 miljoen euro), Fabio Jakobsen (23 miljoen euro) en Caleb Ewan (22 miljoen euro) gaan heel wat punten sprokkelen in de koninklijke massasprints. Maar voor de groene trui te veroveren, zullen ze volgens ons tekortkomen.

Andere kanshebbers zijn Alexander Kristoff (18 miljoen euro), Mark Cavendish (17 miljoen euro), Sam Welsford (15 miljoen euro), Jordi Meeus (15 miljoen euro) en Peter Sagan (15 miljoen euro). We zijn benieuwd wat de Slowaak nog kan in zijn allerlaatste Ronde van Frankrijk.

Dit artikel is u aangeboden door de Gouden Spelen.

Goudenspelen.be is een website waar je fantasy sportgames kan spelen