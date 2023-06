Van wegkapitein Benoot over debutant Meeus tot conducteur Vermeersch: alle 21 Belgen en hun rol in de Tour

21 Belgen in de Tour anno 2023. Ondanks de afwezigheid van landgenoten bij Intermarché-Circus-Wanty trekt ons land met de op één na grootste delegatie in 31 jaar van start in Bilbao. Een overzicht van alle namen en wat we van hen mogen verwachten.

KIJK. Het parcours van de komende Tour

Na toevoeging van Yves Lampaert, Tim Declercq en Dries Devenyns strandt het aantal aanwezige Belgen in de komende Ronde van Frankrijk op 21. Dat is de op één na grootste delegatie in 31 jaar. Enkel in 2021 (22) was ze iets ruimer. In 1993, 1994 en 2019 even groot.

50 Belgen in de Tour is nog steeds het absolute record. Dat was in 1981, het jaar waarin Lucien Van Impe tweede werd na Bernard Hinault en onze landgenoten liefst tien etappes wonnen. Iets wat sindsdien nooit meer is gebeurd.

Wout van Aert, Jasper Stuyven en Yves Lampaert kennen we natuurlijk allemaal, maar wat mogen we verwachten van pakweg Jenthe Biermans en Maxim Van Gils? Een overzicht van alle Belgen in deze Tour, hun rol en mogelijke ambities.

DE 21 BELGEN IN DE TOUR 2023

Jumbo-Visma

• Tiesj Benoot: wegkapitein en lid van de klimtrein van Jonas Vingegaard

• Wout van Aert: sprinter, rittenkaper en lid van klimtrein van Jonas Vingegaard

• Nathan Van Hooydonck: helper, zowel op het vlakke als bergop

Volledig scherm Wout van Aert. © Photo News

Bora-hansgrohe

• Jordi Meeus: sprinter in vlakke ritten, debutant in de Tour

Israel-Premier Tech

• Dylan Teuns: rittenkaper in heuvel- en bergritten

Volledig scherm Jordi Meeus. © Photo News

Lotto-Dstny

• Frederik Frison: helper en moet de sprinttrein van Ewan naar slotkilometer leiden

• Jasper De Buyst: de laatste man in de sprinttrein van Ewan

• Victor Campenaerts: rittenkaper in heuvelritten en helper in sprintritten

• Florian Vermeersch: moet als conducteur de sprinttrein van Ewan naar slotkilometer leiden

• Maxim Van Gils: rittenkaper in heuvel- en bergritten, plus puncher. Debutant in de Tour

Volledig scherm Maxim Van Gils. © BELGA

Lidl-Trek

• Jasper Stuyven: rittenkaper en voorlaatste man van sprinter Pedersen

AG2R-Citroën

• Oliver Naesen: wegkapitein en moet kopman Ben O’Connor veilig doorheen de vlakke ritten loodsen

• Stan Dewulf: kopman Ben O’Connor veilig doorheen de vlakke- en heuvelritten loodsen

Volledig scherm Stan Dewulf. © Photo News

Alpecin-Deceuninck

• Jasper Philipsen: sprinter met ambitie voor groene trui

• Jonas Rickaert: laatste of voorlaatste man in de sprinttrein van Jasper Philipsen

• Quinten Hermans: rittenkaper in heuvel- en bergritten. Debutant in de Tour

Volledig scherm Jonas Rickaert (midden). © BELGA

Soudal Quick-Step

• Yves Lampaert: voorlaatste of derde laatste pion in sprinttrein van Fabio Jakobsen

• Tim Declercq: werkpaard in vlakke ritten en Fabio Jakobsen helpen overleven in bergritten

• Dries Devenyns: helper en springplank van Julian Alaphilippe in heuvel- en bergritten

Volledig scherm Dries Devenyns. © Photo News

Arkéa-Samsic

• Jenthe Biermans: sprintaantrekker van Luca Mozzato en loods van Clement Champoussin of Warren Barguil in heuvelritten. Debutant in de Tour

TotalEnergies

• Steff Cras: krijgt van de ploeg kans om een klassement te rijden

Volledig scherm Jenthe Biermans. © Photo News

