Van vier keer geel naar vier uur achter Pogacar: Chris Froome in alle anonimiteit op weg naar Parijs

Tour de FranceChris Froome (36) haalt morgen Parijs en dat is in zijn huidige doen al een prestatie. Het is het ietwat trieste lot van de viervoudige Tourwinnaar die na een zware val in de Dauphiné van 2019 nooit meer zijn beste niveau haalde. Vandaag rijdt hij anoniem rond in het peloton. Hij zegt nog wel dat hij terug wil keren om voor het geel te strijden met Pogacar, maar of hij daar zelf ook effectief in gelooft, is een andere vraag.

“Keep the dream alive.” Het is het riedeltje dat Chris Froome zowat elke dag in deze Tour afspeelt. Hij zegt nog hoop te koesteren om op een dag die vijfde eindzege nog te pakken om het record van Merckx, Hinault, Indurain en Anquetil te evenaren. Elke dag doet hij zijn ronde in de perszone van deze Tour en elke dag krijgt hij er dezelfde vragen die hij er met een glimlach beantwoordt. “Ik ben heel dankbaar om hier te zijn en blijf werken om in de toekomst weer mijn oude niveau terug te vinden.”

Op 12 juni 2019 liep hij meerdere breuken op bij een val die zou zijn veroorzaakt nadat hij tegen hoge snelheid even zijn stuur losliet om zijn neus te snuiten. Froome belandde een tijdlang op intensive care en moest een hele lange revalidatie doorstaan om weer wielrenner te worden. Sindsdien wist hij nooit meer de top tien te halen in een race. In deze Tour eindigde hij slechts drie keer bij de eerste honderd en in het klassement bezet hij de 134ste plaats op meer dan vier uur van Pogacar. Lichtjaren verwijderd van het zo begeerde gele shirt dat hij liefst 59 keer mocht aantrekken. Anoniemer rijdt er amper een renner rond in dit peloton. Het is een lot dat een grote kampioen eigenlijk niet verdient, maar voor een jaarsalaris van naar verluidt 5,5 miljoen euro, blijkt hij het toch over te hebben.

© BELGA

In de eerste Tourweek werd hij nog wel in beeld gebracht door de regie, maar nadien minderde ook dat. Zijn reservefiets staat intussen aan de linkerkant van de ploegwagen bij Israël Start Up Nation. De mecanieker moet omlopen om hem weer op weg te helpen als hij pech heeft, dat is normaal alleen voor knechten het geval. De kranten haalde hij alleen door samen met Philippe Gilbert een wielertoerist uit een ravijn te redden.

Het is moeilijk te onderscheiden of hij er nog wel van geniet of gewoon zijn contract wil uitdoen. “Hier gewoon weer deel van uitmaken, is voor mij heel belangrijk, ook al zie ik af. Het is een training die ik thuis niet kan simuleren en het gaat intussen ook al veel vlotter dan in de eerste week. Daar trek ik me aan op. De Franse supporters steunen me bovendien meer dan ooit. Daar geniet ik van.”

© Photo News

Dat kan zijn Duitse ploegmaat Rick Zabel alleen maar beamen. “Als je met hem in de grupetto rijdt, hoor je constant ‘Allez Chris Froome’. Hij heeft twee jaar niet meer kunnen koersen en in die tijd is het niveau enorm gestegen. Dat hij hier nog rondrijdt na alles wat hij meemaakte, verdient respect.”

Nog volgens Zabel bekleedt Froome een belangrijke rol in het team. “Hij heeft altijd zijn bluetooth speakers bij en staat in voor de muziek. Hij speelt alles door mekaar. 80’, 90’s en zelfs het hardere werk. Chris lacht echt wel vaak. Met al zijn ervaring is hij samen met André Greipel ook erg belangrijk op tactisch vlak. Hij kan perfect inschatten wat de teams van de klassementsrenners van plan zijn en geeft ons daar advies over. Je merkt echt wel dat hij nog ambitieus is. De honger is er nog. De comeback die Mark Cavendish momenteel maakt, is iets waar hij heel veel motivatie uit haalt.”

Volledig scherm Chris Froome met Brandon McNulty. © Photo News