Van Stuyven over Meeus tot Van Gils: welke Belgen houden we de komende weken, naast Van Aert en Philipsen, best in de gaten?

De Leuvenaar is duidelijk in vorm. Hij reed een prima Baloise Belgium Tour en kwam op het Belgisch kampioenschap als derde over de streep. De voormalige winnaar van Milaan-Sanremo is in de Tour al een paar keer dicht bij een etappezege geweest, maar het geluk stond nog niet aan zijn zijde. Dit jaar dan maar?

Van Gils is bezig aan zijn seizoen van de doorbraak. De 23-jarige pion van Lotto-Dstny werd zevende in de Amstel Gold Race, achtste in de Waalse Pijl en elfde in Luik-Bastenaken-Luik. “Hij kan zomaar eens verrassen in het Baskenland", weet onze analist Jan Bakelants. “Van Gils Is snel aan de meet en kan het dus afmaken in een klein groepje. Het zou me niet verbazen mocht hij net als mij - tegen alle verwachtingen in - de gele trui veroveren.”



Ben jij een wielerliefhebber én -kenner? Registreer je nu voor de Gouden Tour en maak kans op 7.000 euro cash of een andere prachtige prijs uit onze prijzenpot!