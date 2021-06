Van Moer ziet indrukwekkende solo nét niet beloond: “Ontgoocheld, maar tegelijk ook trots”

Tour De FranceNét niet voor Brent Van Moer in de Tour. Met een (alweer) indrukwekkende solo leek onze landgenoot op weg om de sprintersploegen te verrassen, maar met de meet in zicht denderden de sprinters hem alsnog voorbij.

“Vanmorgen grapte ik nog in de bus: als ik 30 seconden heb op 1 kilometer van het eind, dan win ik de rit, maar kijk: ik had die halve minuut niet, en dus win ik ook niet. Het is niet gelukt. Jammer, maar ik blijf het proberen”, aldus Brent van Moer na zijn knap nummertje, zonder resultaat.

Lotto Soudal zag kopman Caleb Ewan uitvallen in de etappe van maandag. “Maar we hebben de koppen bij elkaar gestoken en het geweer van schouder veranderd. Voluit voor de aanval kiezen, dat is de enige manier waarop we kunnen winnen. Uiteraard wisten we dat het niet evident zou worden in zo’n sprintersrit, maar ik ging er toch voor.”

“Veel gaat niet door je hoofd in die slotfase. Harder rijden, Brent. Trappen! Trappen! Mijn ploegmaten riepen door mijn oortje: het gaat lukken en Herman Frison vertelde me dat ik nog een minuut had in de laatste 8 kilometer. Dan begin je er stiekem wel in te geloven, maar ik wist ook wel dat het heel nipt ging zijn. Zo’n peloton in de Tour de France, dat blijf je niet zomaar voor. Ik keek gewoon naar mijn wattagemeter en probeerde er zoveel mogelijk uit te halen, ook al wist ik dat het moeilijk zou worden. Ik wist dat ik op het einde nog eens zou moeten versnellen op dat klimmetje, want dat het peloton dan heel snel zou komen, maar ik voelde wel de laatste 3 kilometer dat het tempo van het peloton heel hoog lag, hoger dan dat van mij. Ik heb het geprobeerd, maar ik strand op 100 meter en dan is dat is dat wel zuur.”

“Ik ben heel ontgoocheld, uiteraard, maar tegelijkertijd ben ik ook trots. Het is mijn eerste Tour de France. Ik zal nog kansen krijgen in de Tour, de ploeg nam me mee om aan te vallen en dat heb ik gedaan.”

“Perichon reed vooral voor de strijdlust”, had Van Moer in de gaten, “hij probeerde af en toe eens te demarreren. Toen hij dan op kop kwam, reed hij trager en daarom besloot ik om hem achter te laten en gewoon ‘full gas’ zelf richting de finish te rijden. De wedstrijd was helaas 100 meter te lang voor mij. Maar ik probeer het zeker nog de komende twee weken. Ik ga mijn dagen er nog proberen uitkiezen. Ik heb met Thomas De Gendt al veel gebabbeld over hoe je zo’n vlucht moet aanpakken. Ik heb vooral veel geluisterd naar hem, dan leer je veel.”

Volledig scherm Brent Van Moer. © EPA