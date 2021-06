Van Moer, de gedoodverfde opvolger van meester-aanvaller De Gendt: “Brent wordt beter dan mij”

Tour de France Alaphilip­pe gunt Van der Poel gele trui: “Ben blij voor hem”

27 juni Julian Alaphilippe heeft in de Ronde van Frankrijk maar een dagje kunnen genieten van de gele trui - voorlopig toch. Na z'n demonstratie van gisteren moest de Fransman vandaag z'n meerdere erkennen in Mathieu van der Poel. “Hij was gewoon sterker vandaag”, was Alaphilippe eerlijk.