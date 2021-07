Van der Schueren en Bakelants hadden gisteren een goed gesprek: “Jan heeft me uitgenodigd voor een fles wijn bij hem thuis”

Het rommelde de voorbije dagen wat bij Intermarché-Wanty Gobert. Ploegleider Hilaire Van der Schueren was zondag ontgoocheld dat er niemand mee in de ontsnapping van de dag was van zijn team. De Belgische WorldTour-ploeg kwam deze Tour - onder meer door omstandigheden - nog niet al te goed uit de verf. Van der Schueren sprak op de rustdag zijn ontgoocheling uit, Jan Bakelants reageerde gisteren emotioneel na zijn 8ste plaats in de rit naar Saint-Laurens en betreurde de kritiek van zijn ploegleider.

“Ik had bepaalde opmerkingen gemaakt, maar de renners hebben dat goed opgenomen”, zegt Van der Schueren vandaag. “Jan mag kwaad zijn, ik was ook kwaad. Ik heb met Jan gisteren een koffie gedronken en we hebben goed gepraat. Hij heeft me uitgenodigd om bij hem een fles wijn te drinken. Ik kan zijn reactie verstaan. Hij wil meer dan rondrijden als een anonieme renner. Wij ook, zo simpel is het.”