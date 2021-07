Van der Poel verliest gele trui en beslist maandag of hij in de Tour blijft: “Ik wou heel graag tot Parijs blijven, maar ik denk dat de ploeg dat liever niet heeft”

Tour de FranceMathieu van der Poel is zijn gele trui kwijt. De Nederlander van Alpecin-Fenix bolde als 44ste over de streep op 21' 47" van winnaar Dylan Teuns. “De ploeg heeft liever niet dat ik tot Parijs doorga, want ik heb nog een ander doel. Maar ja, de Tour is wel leuk eigenlijk.”

Van der Poel beslist waarschijnlijk maandag of hij de Tour de France gaat verlaten. “Ik ga daar op de rustdag wel over nadenken”, zei de Nederlander van Alpecin-Fenix na de eerste Alpenrit in de Tour. “Het is wel leuk in de Tour eigenlijk. Ik wou heel graag tot Parijs blijven, maar ik denk dat de ploeg dat liever niet heeft.” Van der Poel mikt op goud in het mountainbiken op de Olympische Spelen.

Van der Poel kwam met een achterstand van ruim 20 minuten op de Belgische etappewinnaar Dylan Teuns over de finish. Hij verloor zijn gele leiderstrui aan Tadej Pogacar, de Sloveense winnaar van de Tour van vorig jaar.

“Het tempo lag te hoog. Dat lijkt me duidelijk”, zei Van der Poel die zijn verzet op de voorlaatste col staakte. “Ik ben daarna in een rustig tempo naar de finish gereden. Ik had snel het besef dat het ‘m niet ging worden. Dan heeft het niet veel nut om door te rijden. Ik was vrij in orde, ook bergop. daar ben ik wel tevreden over.”

“Ik heb genoten van de gele trui”, vervolgde hij. “Zelfs in deze etappe nog, het was een redelijk straffe rit. Het publiek was fantastisch. Het was boven verwachting. Ik heb langer dan ik aanvankelijk dacht in de gele trui kunnen rijden. Maar ik heb nu ook andere doelen. En ik heb hier niets meer te winnen. Deze Tour is meer dan geslaagd, met en ritzege en zes dagen in het geel.”

De Tour gaat zondag verder met een zware bergetappe met aankomst in skioord Tignes.

