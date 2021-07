Van der Poel vandaag niet meer gestart: “Heel moeilijke beslissing”

“We hebben vanochtend met de ploeg de beslissing genomen om niet aan de start te staan”, aldus Mathieu van der Poel aan VTM Nieuws. “Het was een heel moeilijke beslissing, maar ik denk dat er niet veel meer te halen valt voor mij in deze Tour. Tokio is een droom waar ik al vier jaar mee bezig ben. Ik wil niet na de Spelen moeten nadenken over waar het is misgelopen. Als ik op deze manier niet 100% ben ga ik me niks moeten verwijten, en anders ga ik terugdenken aan dat ik misschien net iets te lang heb doorgedaan. Dat wil ik absoluut vermijden.