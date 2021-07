Van de tragedie van Simpson tot Froome zonder fiets: vijf legendarische beklimmingen van de Mont Ventoux

TOUR DE FRANCEZestien keer al zat de Mont Ventoux in de Ronde van Frankrijk. Dat leverde vaak spektakel op, maar zeker niet altijd in positieve zin. Dit is een berg met akelige reputatie.

1955: Wartaal in de hitte

De Ventoux maakt in 1951 zijn ­debuut in de Tour, maar het is in 1955, bij de derde editie, dat de ­reputatie van verschrikkelijke berg ontstaat. Het is enorm warm: verschillende renners vallen flauw en moeten worden afgevoerd. De oude Zwitserse kampioen Ferdy Kübler, één van de favorieten voor de eindzege, valt meerdere keren van zijn fiets en begint wartaal te spreken tegen de omstaanders. Hij zal nooit meer terugkeren naar de Tour.

1967: De tragedie van Simpson

De zwartste dag in de geschiedenis van de Tour. Het is opnieuw ­bijzonder heet die 13de juli (42 graden) en de renners slepen zich omhoog. De Brit Tom Simpson ­begint te zwalpen op anderhalve kilo­meter van de top, hij valt en wordt door zijn ploegleider opnieuw op de fiets gezet. De wereldkampioen van 1965 is dan al in shock en valt opnieuw. Hij wordt nog met een helikopter naar het ziekenhuis in Avignon gevlogen, maar overlijdt onderweg. Een combinatie van uitputting en uitdroging is de doodsoorzaak, versneld door het gebruik van alcohol en amfetamines.

Volledig scherm Het monument van Tom Simpson op de Mont Ventoux. © Photo News

1970: Merckx aan de zuurstoffles

Topfavoriet Eddy Merckx demarreert kort na het begin van de klim en loopt ver uit, maar in de slot­kilometers komt hij de man met de hamer tegen. Bij het monument voor Simpson, een ex-ploegmaat, neemt hij zijn pet af, maar alle kracht stroomt uit zijn lijf. Van de vele minuten voorsprong houdt hij er op de top maar één over. Na de finish zakt hij in elkaar en moet hij aan de zuurstoffles. De nummer twee, Martin Vanden Bossche, moet ook zuurstof krijgen. Ook de derde is een Belg: Lucien Van Impe.

2000: Ruzie tussen Pantani en Armstrong

Een elitegroep met onder meer Lance Armstrong, Jan Ullrich, Richard Virenque en Marco Pantani rijdt voorop. De vijfde aanval van Pantani is de goeie: hij lijkt op weg naar winst, maar dan rijdt Armstrong de kloof in één ruk toe. De Amerikaan is de sterkste – Pantani kan amper zijn wiel houden – maar hij sprint niet voor de etappeoverwinning. Achteraf zegt Armstrong dat hij zijn rivaal de dagzege heeft geschonken, tot grote woede van Pantani, die zich beledigd voelt. Tussen de twee komt het nooit meer goed.

Volledig scherm Pantani (rechts) en Armstrong op de Ventoux in 2000. © PHOTO NEWS

2016: Froome loopt de berg op

Door de stormwind wordt de ­finish verplaatst van de top naar Chalet-Reynard, 6 kilometer ­lager. Thomas De Gendt wint voor Serge Pauwels, maar na hen is het chaos. Een tv-motor rijdt zich vast in de massa en brengt Porte, ­Froome en Mollema ten val. De fiets van de Brit is kapot, de volgwagen is ver weg en in paniek begint Froome de berg op te rennen. Hij krijgt een fiets van de neutrale wagen, maar zijn schoenen passen niet in de pedalen. Hij verliest minuten, maar de jury toont medelijden en zet hem in dezelfde tijd als de andere favorieten.

Volledig scherm Chris Froome rent de Ventoux op. © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Speel mee met de Gouden Tour en maak kans op talloze prijzen!

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.