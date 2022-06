Van Avermaet: “Er was toch ‘effe' paniek bij mijn kindjes” - Jungels: “Greg zal me wel kunnen vergeven”

Tour de FranceGreg Van Avermaet moet dan toch niet invallen voor Bob Jungels in de Tour de France. De Luxemburger testte woensdag nog lichtjes positief op COVID-19, maar een tweede test op donderdag toonde aan dat hij niet besmettelijk is. Hij mag van start gaan in de Tour de France. “Het is een eigenaardige situatie”, vindt Van Avermaet ook.

Jungels was woensdag niet aanwezig op het persmoment van de ploeg en evenmin op de teampresentatie. Aanvankelijk luidde het dat de renner het resultaat nog niet had van z’n PCR-test, later die avond bleek dat de Luxemburger lichtjes positief had getest op COVID-19.

De ploeg had de renner, die woensdagochtend wel nog samen met zijn ploegmaats een training had afgewerkt in en rond Kopenhagen, intussen al geïsoleerd in de namiddag. Zo at hij alleen tijdens de lunch en het diner en werd hij naar een aparte kamer gebracht. Toch wilde het team hem, omwille van de lichte besmetting, niet zomaar thuislaten van de Tour. Daarom werd een tweede PCR-test afgenomen donderdagochtend. De resultaten van die test tonen volgens het team aan dat hij niet besmettelijk is en dus mag hij, na ook groen licht van het medisch management van de UCI, starten.

Quote Vorige week was ik zeer teleurge­steld over mijn niet-selectie en ik had me er eigenlijk al bij neergelegd dat ik niet zou gaan. Greg Van Avermaet

“Het is een beetje een eigenaardige situatie”, vindt Van Avermaet ook. “Maar natuurlijk kon ik dit ergens ook wel verwachten. Vorige week was ik zeer teleurgesteld over mijn niet-selectie en ik had me er eigenlijk al bij neergelegd dat ik niet zou gaan. Als je dan plots toch een telefoontje krijgt dan probeer je de switch weer te maken, maar ik had me voorgenomen om niet meer ontgoocheld te zijn. Ik had wel écht gedacht dat ik zou mogen gaan, maar ik gun het Bob zeker ook. Gisteravond ben ik begonnen met mijn koffers te pakken, vanmorgen ben ik nog gaan losrijden en ik heb ook mijn kleren - zelfs mijn steunkousen - van de ploeg al aangetrokken. Ik denk dat ik ook klaar was geweest om de proloog te rijden, maar zo ver komt het dus niet.”

De kindjes van Van Avermaet zullen blij zijn dat hun papa de komende weken bij hen is. “Zeker. Daar was de klik ook al gemaakt. Ze weten normaal wel ‘papa is niet thuis in juli’, maar die klik was vrij snel gemaakt dat hij wél thuis zou zijn. Dan was er effe paniek dat ik wel zou moeten vertrekken. En Fleur was ook wel echt blij toen ik daarnet na school zei dat ik kon blijven. Da’s leuk om te zien, dat er toch mensen zijn die mij graag zien. (lacht)”

Jungels: “Zware dag geweest” “Ik ben superblij”, zegt Bob Jungels nu hij alsnog naar de Tour mag. “Het is een zware dag geweest voor mij. Die positieve test was een grote verrassing, die negatieve deze morgen was dan ook een grote opluchting. Ik voel me goed. Ik kijk ernaar uit om aan deze Tour te beginnen. Ik heb Greg nog niet gehoord, neen. Het is een moeilijke situatie. Ik ben héél blij om hier te zijn, hij is dat waarschijnlijk een pak minder daar thuis. Maar het is wat het is. Zoals ik al zei: ik ben blij om hier te zijn.”

