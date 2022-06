Van Avermaet begrijpt niet-selectie voor de Tour niet: “Ploeg vond blijkbaar dat ik niet goed genoeg bergop reed”

Tour de FranceGreg Van Avermaet zit niet in de selectie van AG2R-Citroën voor de Tour de France. De 37-jarige Oost-Vlaming nam in het verleden al negen keer deel aan de Tour en was er sinds 2014 onafgebroken bij. Zelf vindt hij zijn niet-selectie “een grote verrassing”, zo zei Van Avermaet net. “Het was niet leuk om dat nieuws te vernemen, nee.”

“Ik begrijp dat ik dezer dagen niet bij de eerste twee of drie namen van de groep zit, maar ik had wel gedacht dat ik in de selectie zou zitten”, aldus Van Avermaet. “Ze vonden bij de ploeg blijkbaar dat ik niet goed genoeg bergop reed. Vorig jaar was er inderdaad een moment dat ik maar net binnen tijd was, maar ik denk dat ik al genoeg getoond heb dat ik goed kan klimmen. Op dit parcours had ik mijn plek in de selectie verdiend, denk ik. Met mijn capaciteiten had ik onze kopman Ben O’Connor ook kunnen bijstaan, zeker in de lastige ritten. ‘t Is heel jammer, maar de ploeg maakt de selectie. Het is niet makkelijk om dat te accepteren. Zeker omdat ik de voorbije jaren nooit ter discussie heb gestaan.”

Quote Ik kan dit niet begrijpen, maar ik moet verder. Greg Van Avermaet

Van Avermaet vertelde hetzelfde gisteravond tegen de ploegleiding, nadat ze hem het nieuws gemeld hadden. “Ik heb gezegd dat ik het niet eens ben met hun beslissing. Ik kan het niet begrijpen, maar ik moet verder. Of ze een belofte gebroken hebben? Er is er nooit één geweest, maar ik wist ook niet dat er twijfel was. Dit is een sportieve beslissing en die moet je accepteren, maar het is lastig. Ik denk dat de laatste twee ritten in de Dauphiné me de das hebben omgedaan. Daar heb ik slecht geklommen, maar de Dauphiné en de Tour zijn twee andere koersen.”

Eindigt de Tourcarrière van Van Avermaet zo op een valse noot? “Ik hoop dat de Tour van vorig jaar niet mijn laatste was. Volgend jaar krijg ik normaal nog een kans, hopelijk kan ik die grijpen. Ik heb heel mooie momenten beleefd in de Tour en ik hoop er ook op een mooie manier af te sluiten.”

Volledig scherm Greg Van Avermaet. © AFP/PhotoNews

Een overzicht van enkele opvallende momenten van Van Avermaet in de Tour:

2009 Debuut

Greg Van Avermaet maakt zijn Tourdebuut in 2009. Hij is dan 24 en een derdejaarsprof bij de Belgische Silence-Lotto ploeg, waar Jurgen Van den Broeck de kopman is. Van Avermaet haalt twee top-tien plaatsen. Hij wordt zevende in rit 9 (Saint-Gaudens — Tarbes) en vierde in rit 19 (Bourgoin-Jallieu — Aubenas). Van Avermaet haalt in zijn eerste Tour de eindstreep in Parijs; in de eindstand wordt hij 89ste. Niet voor 2014 zal hij terugkeren naar de Tour.

Volledig scherm Van Avermaet in de Tour van 2009. © BELGA

2015 - Eerste ritzege en dan vader worden

Na vier top-tien plaatsen en de overwinning in de ploegentijdrit pakt Van Avermaet dan toch zijn lang verwachte eerste ritzege. “Niemand verliest zo mooi als Greg Van Avermaet”, stond er al in de krant. Nog veel mooier was hoe hij in Rodez onhoudbaar naar ritwinst sprintte. Het was nipt om Sagan te kloppen. En net op tijd voor Van Avermaet om de geboorte van zijn eerste dochter nog te kunnen bijwonen.

Volledig scherm Van Avermaet klopt Sagan in Rodez. © ANP

2016 - Gele trui als voorschot op olympische medaille

Rit vijf (Limoges — Le Lioran) draagt van start tot finish het stempel van Greg Van Avermaet. Na zestien kilometer, het is nog 200 kilometer tot de streep, gaat hij in de aanval met negen medevluchters. Bij kilometer 99 worden zeven vluchters achtergelaten, dan zijn ze nog met drie. Op zeventien kilometer voor de streep rijdt Van Avermaet zijn laatste medevluchter Thomas De Gendt uit het wiel. Zijn voorsprong bij de finish bedraagt ruim twee en een halve minuut. Hij zal drie dagen de gele trui dragen, voor hij één maand later olympisch kampioen in Rio wordt.

Volledig scherm © Photo News

2018 - Acht dagen in het geel

Drie dagen geel in 2016 worden acht dagen in de gele trui in de Tour van 2018. Van Avermaet pakt de gele trui na de ploegentijdrit in Chôlet, gewonnen met zijn BMC ploeg. Acht dagen lang zal hij die trui met succes verdedigen. Hij wordt nog een keer tweede in Roubaix en vierde in Le Grand Bornand, maar een ritzege zit er niet meer in.

2019 - Het wordt moeilijker

Nog één keer komt Greg Van Avermaet dicht bij de etappezege. Maar stuit in Gap op de Italiaan Matteo Trentin en het jonge Deense talent Kasper Asgreen. Van Avermaet geeft toe op zijn waarde te zijn geklopt. “Er bestaan geen wonderen”, zal hij na de finish zeggen. Die gebeuren ook in 2020 en 2021 niet meer. Met twee individuele ritzeges en elf dagen gele trui wordt het Tourhoofdstuk nu wellicht afgerond.

Volledig scherm © BELGA

