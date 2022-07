Van Aert sprokkelt opnieuw punten: “Het record van Sagan interesseert me niet echt, ik wil gewoon die trui naar Parijs brengen”

Tour de France Pogacar geraakt niet van Vingegaard af, maar tankt toch vertrouwen: “Jum­bo-Vis­ma is niet onklopbaar”

How the tables have turned. Daar waar Jumbo-Visma zich voor gisteren sterk moest houden dat Tadej Pogacar wel degelijk te pakken is, komt diezelfde taal nu uit het andere kamp. “Ze zijn sterk, maar niet onklopbaar”, aldus de Sloveen. “Ik heb vertrouwen getankt vandaag.”

14 juli