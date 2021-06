Van Aert met wel heel opvallende blauwe voorbanden op jacht naar geel: wat is het ‘geheim’?

Waarom, was tot gisteren niet duidelijk. Maar tijdens de teampresentatie in Brest werd het ‘geheim van de blauwe voorbanden’ bij Jumbo-Visma dan toch onthuld.

De kleurige variant, ontwikkeld door bandenproducent en sponsor Vittoria, kadert in de driejarige samenwerking die de ploeg begin dit jaar afsloot met Swapfiets ter promotie van het belang van fietsen in het dagelijkse leven. Swapfiets is het eerste ‘bicycle as a service’-bedrijf ter wereld, dat voor een vast bedrag per maand defecte fietsen komt herstellen of omwisselen voor een exemplaar dat altijd werkt.