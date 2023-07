“Van Aert heeft geen goede rit gereden”: ex-ploegmaat Dumoulin scherp voor Van Aert, maar is die kritiek terecht?

KIJK. Wout van Aert na bewogen tiende etappe

De tactiek van Wout van Aert in de tiende rit van de Tour is een hot item. Vooral ex-renner en ook ex-ploegmaat van Van Aert, Tom Dumoulin, was hard. “Vandaag snapte ik de tactiek van Van Aert totaal niet”, aldus Dumoulin bij de NOS.

Terug naar gisterenmiddag. Van Aert zette de boel al snel in brand en probeerde mee te zitten in de vlucht van de dag. Daarbij blies hij zich wat op, gaf hij achteraf zélf toe bij VTM. “In de openingsfase heb ik enkele keren geprobeerd om weg te geraken, maar ik heb mij daar overdaan. Dat overkomt mij niet vaak en ik moest daar even van herstellen.”

Van Aert kwam terecht in een groepje der gelosten, in het gezelschap van Gaudu, Bardet en ploegmaat Van Hooydonck. “De koers bleef maar open en we zaten in mooi gezelschap. Daarom had ik echt het gevoel dat we nog eens gingen terugkomen. We wilden de kopgroep met Bilbao ook binnen schot houden, want die staat niet zo ver in het klassement.”

Van Aert keerde wel terug in het peloton, maar even later was hij plots alleen op pad met Van der Poel. “Onbegrijpelijk” zei Dumoulin over die situatie bij ‘Vive le Vélo’. “Van Aert woekerde met zijn krachten. Hij kon Vingegaard daardoor even niet bijstaan. Met nog één klimmetje te gaan en op 2,5 minuten van de kopgroep moet je niet meer aanvallen. De kans is miniem dat je dan bij de kopgroep komt. Dat was verspilde energie. In de eerste plaats voor hemzelf, maar ook voor de ploeg.”

Maar is die kritiek wel terecht? De ‘chasse patate’ met Van der Poel was geen bewuste keuze verklaarde Van Aert. “Mathieu was samen met één van zijn ploegmaats op kop aan het rijden. Het verschil was niet zo groot, ik denk dat zij het verschil met de kopgroep nog onder controle wilden houden voor Philipsen. In de afdaling viel er plots een gat achter ons. Ik was op dat moment gewoon Mathieu aan het volgen, omdat hij de enige was die op kop aan het rijden was. Als ik dat besefte, zag ik dan toch nog een kans om terug te keren voorin. Het parcours bleek daar te lastig voor. Het was uiteindelijk mooi om op die manier vlot over die klim te geraken.”

Tom Dumoulin gaf ook veel lof over de Tour die Van Aert aan het rijden is. “De Tour is bijna halverwege en ik kon Wout nog niet op een fout betrappen. Net als vorig jaar is hij de beste renner in de Tour, maar vandaag begreep ik er gewoon helemaal niets van. Van Aert hoort bij Vingegaard te zitten als beste helper.”