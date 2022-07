Van Aert groot in het verlies: “Zou lullig zijn om het op de omstandigheden te steken”

Ploegleider Van Dongen: “Iedereen had het verkeerd ingeschat”

Bij Jumbo-Visma hadden ze er zelfs weerspecialisten voor ingeschakeld. Een vroeg startuur zou Wout van Aert besparen van een regenbui en zo een ideaal traject richting het geel bezorgen. Maar het draaide even anders uit, zag ook ploegleider Arthur van Dongen. “Tijdens het eerste blok met starters zou het droog blijven en later zou het gaan regenen”, aldus de Nederlander. “Wout was onze prioriteit voor deze openingstijdrit en dus wilden we hem in zo goed mogelijke weersomstandigheden laten starten. En we waren niet alleen, want Ganna en Pogacar startten op hetzelfde moment als Wout. Een fout? Nee, want iedereen had het zo ingeschat. We zagen pas deze middag dat het vroeger zou beginnen regenen, maar de startvolgorde lag al sinds gisterenochtend vast. Bovendien is ook de wind gedraaid nadat Wout zijn tijdrit gereden had.”