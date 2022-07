Van Aert groot in het verlies: “Ik weiger lullige excuses te zoeken”

TourBij Jumbo-Visma gaven ze al virtuele interviews over de gele trui. Aan de aankomst was zijn vrouw Sarah zinnens een Gin Tonic te bestellen om te klinken op de zege. Helaas. Wout van Aert versloeg met Ganna wel zijn tijdrit-angstgegner, maar werd geklopt door Yves Lampaert. “Chapeau voor Yves.”

Dé knie van Wout van Aert is niet langer hét thema van de Tour. “Als ik zo’n goeie tijdrit kan rijden, mogen we concluderen dat het best gaat”, aldus de eigenaar van dé knie.

Zelfs de huizoekingen bij Bahrain - Victorious worden even naar de achtergrond verwezen.

Het hot topic: de falende weer-app’s. Quasi alle Tour-favorieten en kanshebbers op de dagzege besloten om vroeg - tussen 16u30 en 17u15 - te starten en niet op het einde - in dit geval 19 uur - zoals dat gewoonlijk het geval is. De reden: hoe later op de avond, hoe meer wind en regen er in de lucht boven Kopenhagen zou hangen.

Bij Jumbo-Visma werken ze met Epic Ride Weather als weersvoorspeller, maar die had het net als de weerapp’s van de andere ploegen even mis. Toen Van Aert, Ganna en Pogacar iets na vijf uur hun tijdrit reden, regende het pijpenstelen. “We hebben verschillende weermodellen bekeken en ik heb zelfs nog speciaal gebeld met een Nederlandse weerman om te weten wanneer de omstandigheden het beste waren: Vanaf 16 uur was er kans op regen en die kans zou na 17u30 alleen maar groter worden. Tja. Na vandaag weten we nog dat weer voorspellen een zeer moeilijke job is”, zegt sportief manager Merijn Zeeman, die door Covid de Tour-start thuis moest volgen.

Bij Jumbo-Visma zagen ze de bui al vrijdagmiddag hangen. “De startvolgorde aanpassen kon niet meer, want die moest donderdagmiddag ingestuurd worden. Het enige wat we nog konden doen, was de bandenspanning in de tubes wat verlagen, zodat de renners niet onderuit zouden schuiven in de bochten”, zegt ploegleider Arthur van Dongen.

Om twintig over vijf knalde Van Aert in de regen naar de voorlopige beste tijd. Vijf seconden sneller dan zijn zwarte beest Filippo Ganna, die hem in de voorbije drie tijdritduels wist te kloppen. Maar toen kwam zijn vriend Lampaert: “Die moet een superdag hebben gehad, want ik heb na afloop Wouts wattages gezien en die waren hartstikke goed”, zegt Zeeman. “Op de rechte stukken kon ik vaart maken. In de bochten ging ik niet overdreven snel, maar de lijnen waren daar wel goed. Ik had het gevoel dat het goed vooruit ging”, zegt Van Aert, die in de natte bochten geen zotte risico’s nam en daar wel enkele seconden verloor. Zeker drie, misschien vijf...

Van Aert is echter geen man van de uitvluchten “Het zou zeer lullig zijn om te zeggen dat ik niet win door de natte omstandigheden. Toen Yves zijn tijdrit reed was het misschien minder aan het regenen, maar was het wegdek nog steeds even nat. Hij reed vijf seconden sneller, op een tijdrit van vijftien minuten is dat een groot verschil. Ik kan maar één ding zeggen: Chapeau aan Yves”, benadrukte Van Aert drie keer.

Dat heet dan mooi verliezen, ook al is verliezen met een tweede plaats relatief natuurlijk. Toch is het missen van de gele trui wel stevig aangekomen. “Ik wist dat Yves een specialist is in korte tijdritten. Hij was op papier ook de laatste renner die na mij startte, die een tijdritspecialist was, maar toen hij effectief de snelste tijd reed, was het even schrikken. Dit is een ontgoocheling. Ik moet nu even bezinnen en nadien proberen terug moraal te vinden”, aldus een balende Van Aert.

Van Aert mikt in deze Tour op de groene trui, ritwinst en wil graag ook voor het eerst de gele trui dragen. Dat laatste kan dit weekend lukken. Zeeman: “Om Vingegaard en Roglic te assisteren in de vlakke ritten hebben we genoeg andere renners. Tenzij het echt te hectisch wordt, mag Wout zich onderweg sparen voor de sprints en dan is gezien de bonificatieseconden aan de streep veel mogelijk.”

