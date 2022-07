Van Aert geeft verklaring voor afscheidsnummer aan zijn gele trui: “Ik wou mee in een grote vlucht, maar we reden maar met drie weg”

Going out with a bang. “Het was vanmorgen nochtans niet het plan om het geel af te geven”, aldus Van Aert. “Maar de koerssituatie liep een beetje verrassend. Ik wou mee zijn in de grote vlucht, maar dat was niet makkelijk met die gele trui. Uiteindelijk kregen we een gat met drie. Ik had op dat moment al zoveel krachten verspild dat er geen weg meer terug was. Ik kon het maar beter proberen.”