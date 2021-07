Van Aert emotioneel bij aankomst: “Dit is misschien mijn mooiste overwinning ooit”

Tour de FranceAls eerste boven op de Mont Ventoux en winst in Malaucène, wat een stoot van Wout van Aert in de Tour de France . Onze landgenoot zorgde in de tricolore voor de derde Belgische ritzege. En wat voor één: “Stom om te zeggen, maar ik heb er geen woorden voor.”

Als sollicitatie voor het (mede-)kopmanschap op de Spelen kan het tellen. Wout van Aert was na het mislopen van de gele trui in de openingsweek op zoek naar een ritzege. Gisteren sprintte hij mee in Valence en werd hij tweede. Eén dag later was het na een tocht over twee keer de Mont Ventoux wel prijs. Ritzege gevonden, en dat op onverwacht en wereldberoemd terrein. Van een nummer gesproken.

“Ik had vooraf niet verwacht dat ik deze rit zou winnen, maar ik geloofde er gisteren wel al in. Ik had de ploeg gevraagd om in de vlucht mee te mogen gaan”, vertelde Van Aert in het flashinterview bij zijn aankomst. “Dit is misschien mijn mooiste overwinning ooit. De Mont Ventoux is één van de meest iconische bergen ter wereld.”

Vijf jaar na Thomas De Gendt zorgde Van Aert opnieuw voor Belgische zege in een Ventoux-etappe. “Er waren goeie klimmers mee vooraan, maar ik zag dat ook zij het lastig hadden. Het was een strijd om voorin te geraken en daarbij hadden mannen als Alaphilippe al flink wat energie verloren. Ik ben erin blijven geloven en dan is alles mogelijk.”

“Deze zege maakt me toch een beetje emotioneel, want ik had het moeilijk om op niveau in deze Tour te komen (Van Aert werd in mei geopereerd na een blindedarmontsteking, red.). We hadden in de eerste week ook veel ongeluk met de ploeg. Ook vandaag speelden we Tony Martin kwijt. Als je blijft volhouden, dan komt het goed. En daar ben ik trots op.”

