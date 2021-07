Van Aert dolt nu ook in de Tour met Van der Poel naast zich: “Dit kon ook Superprestige in Ruddervoorde zijn”

Tour de FranceIn plaats van een Tourrit leek het wel een klassieker, de 249 kilometer tussen Vierzon en Le Creusot. En jawel, met Wout van Aert en Mathieu van der Poel als grote smaakmakers. “Even de sleur van de dag doorbreken en oorlog maken”: Van Aert had er zin in. Zijn nu al iconische relatie met Mathieu nog wat meer kleur gegeven. Respect, strijdlust, zelfs humor. “Als ik hier rondkijk besef ik niet echt of ik in de Tour zit dan wel in de Superprestige van Ruddervoorde”, grapte Wout.

Van Aert zorgde voor menige tempoversnelling, de reactie van Van der Poel liet nooit op zich wachten. Onderweg namen de twee ook even de tijd om wat bij te praten. Lach op het gezicht van de Nederlandse gele trui. Van Aert: “Zijn oortje werkte even niet meer, waarop ik zei dat we al drie minuten voor hadden. Daar schrok hij wel even van en moest hij om lachen. Toch weer knap wat Mathieu hier vandaag deed. De ontsnapping ook echt meegedragen, terwijl hij dat als gele trui niet eens hoefde te doen. Dat verdient respect, ook van mij.”

Of Wout het al gewoon is dat hij nu ook in de Tour haast constant met Mathieu te maken krijgt? “Eerlijk: het voelt al redelijk gewoon aan”, sprak Van Aert. “Als je rondkijkt besef je ook niet echt of je in de Tour zit op in de Superprestige van Ruddervoorde. Mathieu die er ook is, dat zal voor altijd wel zo blijven.”

Quote Ik overweeg een crashdieet om voor morgen tien kilo af te vallen. Cynische Wout van Aert

Na zijn teleurstellende tijdrit van woensdag deed Van Aert toch eerder verrassend een nieuwe gooi naar het geel. “Het plan was altijd om mee te zijn vandaag. Met zowel de ritzege als het klassement in het achterhoofd. Ik wist vooraf dat als ik in de buurt van Mathieu zou zitten, ik wel mee zou zijn. Ik ken ‘m ondertussen al wel een beetje... Er werd vol gekoerst en zo konden we er een zware rit van maken, alleen stom dat Mohoric plots kon wegrijden. Ik dacht dat het nog te vroeg was, maar hij was heel sterk. Ik heb nog getracht Asgreen te laten doen, maar dat werd niks. Dan maar alles op één aanval van mezelf, maar ik kreeg Mathieu er niet meer af. Dan vond ik het maar beter om samen te werken, ook al bleven we zo in elkaars buurt.”

De kloof op Van der Poel blijft zo met 30 seconden hapbaar voor Van Aert. “Ik ben toch benieuwd hoe ik me morgen ga voelen na de rit van vandaag... Ik vrees voor slechte benen. Maar als ik me nog goed voel, is ook het plan om morgen weer voor die gele droom te gaan. Dat ik dat vandaag voor de rit niet aangekondigd had? (lacht) Je moet niet altijd alles vertellen natuurlijk.”

Crashdieet

Op de Franse televisie heet het zelfs dat Van Aert bezig is met “de Tour te winnen”. Het enige wat daarop wijst, is dat onze landgenoot de beste klassementsrenner is van Jumbo- Visma. Roglic verloor opnieuw bijna vier minuten. Een opmerking waar Van Aert toch eens hard om moest lachen. “Ik overweeg een crashdieet om voor morgen tien kilo af te vallen.”

Volledig scherm © AFP