Van Aert, die knuffel geeft aan Vingegaard, doet “masterplan” uit de doeken: “Ik zat vooraan met een duidelijke taak”

Tour de France“Wat een dagje. Ja, dat kan je wel zeggen...” Wout van Aert, eerst vol in het offensief en nadien een werkende kracht, beleefde een hoogdag in de Tour de France . “De tactiek waarbij ik zou wachten op degene die op de Galibier van Pogacar wegrijdt, viel weg. Maar nadien kon ik nog van waarde zijn.” Richard Plugge, teambaas bij Jumbo-Visma, spreekt dan weer van een masterplan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Wat een dagje? Ja, dat kan je wel zeggen”, zegt Van Aert. “We hadden veel verwacht van deze dag. Om het dan zo waar te maken. Het was niet makkelijk om Pogacar pijn te doen. We hebben hem uiteindelijk kunnen kraken.”

Dat via een uitgekiend plan. “Ik zat voorop met een taak", aldus Van Aert. “We hoopten dat Roglic of Vingegaard op de Galibier al een gat op Pogacar kon slaan. Dat lukte niet. De tactiek waarbij ik zou wachten op degene die op de Galibier zou wegrijden, viel dus weg. Maar nadien kon ik nog van waarde zijn door enerzijds Primoz (Roglic, red.) terug te brengen en anderzijds de achterstand op Barguil zo klein mogelijk te houden. Toen Jonas op vijf kilometer van de streep kon wegrijden van Pogacar, had dat veel te maken met de slijtage die al aanwezig was.”

Nu wordt het controleren in plaats van aanvallen voor Jumbo-Visma. “Jonas heeft een mooie voorsprong. Hij heeft laten zien dat hij de beste was vandaag. De ploeg is sterk. We mogen vertrouwen hebben voor wat komt.”

Kijk bovenaan dit artikel naar het volledige gesprek met Van Aert

Volledig scherm Vingegaard en Van Aert. © ASO en VTM Nieuws

Vingegaard: “En nu zal ik vechten om geel naar Parijs te brengen”

Sprakeloos, was Jonas Vingegaard nadat hij een dubbelslag had geslagen in de Tour. En wat voor één: eerste ritzege in de Tour én Tadej Pogacar 3 minuten aangesmeerd, met het geel als beloning. “Ik kan het niet geloven”, aldus Vingegaard, die tijdens het flashinterview een knuffel kreeg van Wout van Aert (zie video hierboven). “Dit is waar ik altijd van droomde. Een rit winnen in de Tour, het geel dragen... Ongelooflijk. We hadden een plan bij de start - ik denk dat het wel duidelijk was wat dat plan inhield. We wilden er een superzware koers van maken. Ik pak veel tijd, maar dat was nooit gelukt zonder mijn ploegmaats. Ze waren allemaal ongelooflijk sterk.”

Vingegaard toonde vorig jaar op de Mont Ventoux al dat hij Pogacar pijn kan doen bergop. Had hij vandaag ook het gevoel dat de Sloveen te pakken was? “Hij was erg sterk op de Galibier, maar ik was niet zeker of hij vol doorging of niet. Op de slotklim wilde ik het vervolgens zélf proberen. Vorig jaar werd ik al tweede. Dat is mooi, maar nu wil ik voor de eindzege gaan. Ik zal vechten om het geel naar Parijs te brengen.”

Volledig scherm © Photo News

Mevrouw Vingegaard: “We zijn bijzonder trots”

Bekijk ook. De momenten van de elfde Touretappe

Plugge: “Pogacar koerst niet om tweede te worden” Richard Plugge, teambaas bij Jumbo-Visma, was uiteraard een tevreden man na de machtsontplooiing van kopman Jonas Vingegaard. De basis daarvoor werd eigenlijk al vroeger in de etappe gelegd, toen Jumbo-Visma leider Tadej Pogacar collectief bestookte. “We wilden twee renners in de ontsnapping. Roglic verloor opnieuw tijd, maar hij verrichtte wel sterk werk op de Galibier. Hij viel ontelbare keren aan en dwong zo Pogacar om te jagen. Primoz was heel waardevol voor Jonas. Dit is Jumbo-Visma, wij willen koersen met een geel-zwart hart. Koersen om te winnen, met veel durf.” Toch is Plugge nuchter genoeg om nu nog geen victorie te kraaien. “Of Pogacar morgen revanche zal willen nemen? Ja, natuurlijk, daar ben ik 100 procent zeker van. Er rest nog anderhalve week koers en Pogacar koerst om te winnen, niet om tweede te worden. We moeten op alles voorbereid zijn. Dat maakt van wielrennen ook de mooiste sport ter wereld. Er komt nog veel aan, maar we gaan hier natuurlijk wel van genieten. Het was een goeie dag.”

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.