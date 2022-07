Van Aert cijfert zich weg in dienst van Laporte: “Een compensatie voor alles wat hij al voor me deed”

Tour de France Christophe Laporte zorgde voor de vijfde Jumbo-Visma-overwinning van deze Tour. De gele brigade is heer en meester. “Ik voelde me niet fantastisch vandaag. Halverwege de wedstrijd zei ik tegen Christophe dat hij er vol voor moest gaan”, aldus een glunderende Van Aert.

Wout van Aert: “Een compensatie voor alles wat hij al voor me deed.”

“Ik voelde me niet fantastisch vandaag. Zeker na die zware dag van gisteren. Halverwege de wedstrijd wist ik dat ik niet goed genoeg was om te winnen. Toen zei ik tegen Christophe dat hij er vol voor moest gaan. Ik vertelde hem dat Nathan, Tiesj en ik hem uit de gevarenzone gingen houden. Zowel in deze Tour als in het voorjaar heeft Christophe zich weggecijferd voor me. Dit is een compensatie voor alles wat hij al voor me deed. Het is waanzinnig hoe hij het afmaakt.”

Christophe Laporte: “Deze Tour overtreft mijn stoutste dromen”

Laporte boekte de eerste Franse overwinning deze Tour. “Ik ben blij dat ik de Franse eer toch enigszins heb kunnen redden”, glimlachte de Fransman. Toen ik bij de kop van de koers kwam op 500 meter van de streep, heb ik meteen een aanval geplaatst. Ik heb alles gegeven tot de streep. Deze Tour overtreft mijn stoutste dromen. Er zit heel wat werk achter, maar we worden beloond. Het is magnifiek.”

Jonas Vingegaard: “Tourzege komt dichterbij, maar ik ben er nog niet”

“De Tourzege komt dichterbij, maar ik ben er nog niet. Morgen wacht er nog een lange tijdrit. Ik ga mijn best doen en hopelijk is het voldoende. Het is fantastisch om deel te mogen uitmaken van dit team. Het is al een ongelooflijke Tour geweest tot dusver. We zijn fier.”

Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot: “We weten wie de topfavoriet is voor morgen”

“Wout voelde zich niet zo goed na de inspanningen van gisteren", vertelde Van Hooydonck meteen na de aankomst. “Het was een uitgelezen kans voor Christophe (Laporte, red.) en hij grijpt ze met beide handen.” Tiesj Benoot vulde aan. “Ik heb al slechtere Tours meegemaakt. Geel, groen, de bolletjestrui en het is nog niet afgelopen. We weten allemaal wie de topfavoriet is voor morgen.”

Marijn Zeeman: “Was oorspronkelijk niet het plan om met Laporte te gaan”

“Wout was heel vermoeid van gisteren en wilt zich volledig op de tijdrit van morgen richten. Het belangrijkste was om Jonas (Vingegaard, red.) te beschermen. Oorspronkelijk was het niet het plan om met Laporte te gaan, maar hij voelde zich goed en rook zijn kans. Hij is een luipaard.”

Volledig scherm Wout van Aert met Nathan Van Hooydonck © Photo News