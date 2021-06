Val door hond en Martin die bewustzijn verliest in bus: ook in het verleden startte Tour vaak tumultueus

Met Jasha Sütterlin, Ignatas Konovalovas en Cyril Lemoine moesten liefst drie renners deze Tour al verlaten. Twee grote valpartijen eisen zo een zware tol. Ook onder andere Marc Soler (bijna een half uur verloren), Marc Hirschi, Tony Martin - wéér hij, zie verder, Chris Froome, Rick Zabel André Greipel en Bryan Coquard deelden in de klappen, al zal het medisch bulletin vermoedelijk niet op één A4'tje passen. Van een bewogen openingsetappe gesproken. ‘t Is jammer genoeg lang niet de eerste keer dat de openingsrit of proloog van de Tour meteen ook het eindstation is voor een of meerdere renners. Een overzicht.

2020

John Degenkolb komt in de eerste etappe zwaar ten val, arriveert buiten tijd en mag daags nadien niet meer starten.

2018

Lawson Craddock (EF Education-Nippo) crasht al in de eerste etappe, loopt een barstje in zijn schouderblad op, maar rijdt de Tour toch nog uit.

2017

Kletsnatte proloog in Düsseldorf en dat zullen Alejandro Valverde (gebroken knieschijf, gebroken enkel, diepe snijwond in scheenbeen) en Jon Izaguirre geweten hebben. Zij vallen en geven op, een dag later geeft ook Luke Durbridge er de brui aan nadat hij viel in de openingstijdrit.

Volledig scherm Valverde loopt een gebroken knieschijf en gebroken enkel op na een kletsnatte tijdrit in 2017. © AP

2014

Mark Cavendish maakt voor eigen publiek een doodsmak in de sprint van de openingsetappe. Hij breekt zijn schouderblad en gaat ‘s anderendaags niet meer van start.

2013

De Tour gaat van start op Corsica, en dat zullen enkele renners nooit meer vergeten. Tony Martin is daar één van. Hij valt en likt nadien zijn wonden. Diepe wonde aan de linkerelleboog, kneuzing aan de linkerlong, hersenschudding. In de teambus na de rit verliest Martin tweemaal het bewustzijn, maar hij rijdt de Tour gewoon verder. Over de massa schaafwonden op zijn lijf tweet hij later: “50 procent huid, 50 procent wonden”. De foto laat weinig aan de verbeelding over.

Volledig scherm Tony Martin. © Twitter

2012

Eerste rit in lijn. Tony Martin valt en loopt breukje in linkerhand op. Hij rijdt de rit nog uit, maar geeft na 9 etappes toch nog op.

2011

Meteen een massale valpartij in de openingsrit. Jurgen Van De Walle is - net als in 2009 - het voornaamste slachtoffer. Hij loopt een verrekking aan de adductoren op en moet enkele dagen later opgeven.

2010

Proloog in Rotterdam, met valpartijen voor Matthias Frank (gebroken vinger, spierscheur quadriceps) en Manuel Cardoso (kaakbreuk, schouderbladblessure) als gevolg van het glibberig wegdek. Zij geven op. Een dag later, tijdens de eerste rit in lijn, loopt er plots een hond in het peloton. David Millar en Ivan Basso gaan hard tegen de grond, gelukkig zonder verdere schade.

Volledig scherm Een hond op de weg tijdens de eerste rit in lijn in de Tour van 2010. © NOS.nl

2009

Jurgen Van De Walle breekt al in de eerste etappe zijn sleutelbeen en een rib, die zijn long doorboort. Hij rijdt de rit toch nog uit, maar moet daarna uiteraard toch nog naar het ziekenhuis en geeft op.

2008

Na amper drie uur zit de Tour er al op voor Hervé Duclos-Lasalle. Hij valt tijdens de bevoorrading en breekt zijn pols.

2001

Fabien De Waele valt nog vóór de proloog, rijdt de 8,2 km weliswaar nog uit, maar moet daarna toch opgeven.

De samenvatting van rit 1:

