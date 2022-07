Urška Žigart, de verloofde van Tadej Pogacar en zelf profwielrenster, blikt vooruit op de Tour: “Ik blijf nog even thuis. Ik ga het lot niet tarten”

Het had zo mooi kunnen zijn. Aflossing op de Champs-Élysées, stel je voor. Hij mogelijk met zijn derde geel om de schouders op dat podium onder de Arc de Triomphe, zij ingeklikt en klaar voor die gloednieuwe Tour de France Femmes. Tadej Pogacar (23) en Urška Žigart (25). Het had zo symbolisch kunnen zijn, op La Planche des Belles Filles. Waar het vrouwenpeloton eind juli zijn slotaankomst heeft en Tadej in de zomer van 2020 zijn allereerste Tour won. Hij start zo meteen. Zij niet. Urška is niet geselecteerd. “Teleurstelling”, zucht ze. “It is what it is. Geen enkele wedstrijd in juli. Laat me dat van de positieve kant zien: ik kan het slotfeestje in Parijs meepikken (lacht).” Urška ploft zich neer onder de airconditioning, thuis bij haar vader. Het kwik klimt dezer dagen vlot de dertig graden in, in Slovenië.