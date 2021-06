UCI-voorzitter Lappartient weerlegt kritiek op finale in zijn geboortedorp: “Meeste valpartijen zijn te wijten aan gebrek aan oplettendheid”

Tour de FranceDe gevaarlijke finale van de derde Tour rit richting Pontivy gisteren leidde al tot veel kritiek in de wielerwereld. UCI-voorzitter David Lappartient vindt die onterecht. Weinig verrassend, want Lappartient is afkomstig van... Pontivy. “Ik vind niet dat we dit op het parcours mogen afschuiven.”

Al voor de start van de derde etappe weerklonken er onheilspellende berichten over de finale richting Pontivy. Caleb Ewan vertelde voor de camera van VTM Nieuws dat het gevecht voor positionering al zou beginnen op 40 kilometer van de aankomst, de rennersvakbond CPA diende een aanvraag in om de tijdsopname te vervroegen, op 5 in plaats van 3 kilometer van de aankomst. “Omdat de finale extreem gevaarlijk was”, verduidelijkte Philippe Gilbert na afloop van de etappe. Wedstrijdorganisator ASO ging akkoord met het voorstel, de juryleden van de Internationale Wielerunie UCI niet.

Wat volgde was een waar slagveld. Primoz Roglic ging alleen onderuit bij een eerste valpartij, op zo’n vier kilometer van de streep kwamen Arnaud Démare en Jack Haig ten val in een verraderlijke bocht. En op de koop toe smakten Caleb Ewan en Peter Sagan tegen het asfalt in de dalende laatste hectometers in aankomstplaats Pontivy. Uit alle hoeken van de wielerwereld ontstond een storm van kritiek op het parcours in de finale.

UCI-voorzitter David Lappartient gaf bij ‘Ouest-France’ aan het niet eens te zijn met die kritiek. Niet echt verrassend, aangezien Lappartient afkomstig is van Pontivy, het dorp waar gisteren de finish lag. “De finale verliep over mooie wegen, die constant even breed waren. Het was technisch, maar er lag een mooie laatste rechte lijn”, aldus de Fransman. Dat laatste klopt niet echt, aangezien de aankomst na een bocht in dalende lijn lag. Niet reglementair volgens de veiligheidsvoorschriften van nota bene de UCI, de organisatie waarvan Lappartient voorzitter is.

Lappartient weet de vele valpartijen aan de nervositeit in het peloton. “Roglic is alleen gevallen, Ewan is alleen gevallen... De meerderheid van de valpartijen is te wijten aan een gebrek aan oplettendheid. Ik begrijp wel dat de renners de hele dag bijzonder gestresseerd zijn. Het is logisch dat iedereen vooraan wil zitten, maar daar is geen plaats voor iedereen. Maar ik vind niet dat we dit op het parcours mogen afschuiven.”

