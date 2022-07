Trine Marie Hansen, partner, manager en perschef van geletruidrager Vingegaard: “Ik dacht dat coureurs vol stonden met vreselijke littekens”

Tour de France BEKIJK. Waaghals Pidcock gooit zich tegen meer dan 100 km/u in de afdalingen en is ook bergop beresterk, Van Aert werkt zich uit de naad: dé momenten van rit 12

Tom Pidcock (22) heeft de twaalfde etappe in de Tour de France met aankomst op de mythische Alpe d’Huez gewonnen. De Brit toonde niet alleen bergop z'n kunnen, maar liet ook in de afdalingen zien wat een waaghals hij is. Ook Wout van Aert toonde zich door bergen werk te verzetten voor gele trui Vingegaard, die een antwoord in huis had op de versnellingen van Tadej Pogacar. Bekijk hierboven de momenten van de etappe.

15 juli