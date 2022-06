TOURSELECTIES. Het huiswerk is klaar: deze renners starten vrijdag in Kopenhagen

Europese geologen voorzien wielercom­men­ta­to­ren van geologi­sche weetjes tijdens de Tour de France

Wielercommentatoren praten vaak uren vol terwijl er in de koers weinig tot niets gebeurt. Ze hebben het dan over lekker eten, voortreffelijke restaurants, fijne wijnen of kastelen langs de route, die altijd mooi in beeld worden gebracht. Geologen uit heel Europa willen nu dat spectrum aan onderwerpen uitbreiden met informatie over de landschappen van de Tour de France en het onderliggend verband met geologie: de Tour passeert immers door geologisch heel interessante en zeldzame gebieden.

24 juni